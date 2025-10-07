3簡屋工地螺絲剪短 接孔擅擴 檢查四成組件揭發 安保-俊和承建 田北辰：如紅磡站剪筋翻版

6%螺絲被剪短 兩成孔被擴大

建署設獨立調查隊 爭一個月完成報告

建築署稱已成立獨立調查專隊，署長將直接向房屋局及發展局報告，目標一個月內完成報告。

安保-俊和聯營承建的小欖樂安排簡約公屋項目今年8月被發現撐板有23口螺絲遭剪短，建築署上月起加強到涉事承建商3個簡約公屋項目巡查，包括小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街項目。3項目有逾1.1萬個單位，採組裝合成建築法（MiC）建造。

何永賢：組件無問題 李翹彥：未跟圖紙 或損結構

房屋局長何永賢與建築署長李翹彥昨午見記者交代事件，何永賢強調組件本身沒有問題，出廠及送到地盤至今亦完好；李翹彥稱工地施工未有跟隨圖紙，會視乎調查結果，按合約及規管追究責任。

李稱，承建商已提交修補方案，但未有詳說方案內容，指署方正檢視方案，料措施最長需時4至5個月完成。他又指因部分位置被擋住，不排除需要將已完成組裝的組件拆開檢查，若螺絲鑲得不好或影響結構，故必定要求改正。

當局未交代各工地出現問題的具體位置及分佈，本報向房屋局及建築署查詢，建築署統一回覆稱，由於目前調查仍在進行，具體數字要調查完成後才能反映。聯營承辦商之一俊和回覆稱目前尚未有進一步消息，正積極了解及處理事件。

指有人無上報 田：工地監管出問題

實政圓桌立法會議員田北辰透露，據他了解，事件涉及單位的組件、撐板及支架三部分預製組件，質量無問題，剪螺絲及鐵板孔尺寸問題均與施工有關。據他了解，部分撐板在工地由工人負責開孔，工人開出尺寸不一的孔後未有上報；另外，工人利用支架把單位安裝上主牆時位置有偏差，有人剪螺絲處理。

田北辰指事件反映工地監管出問題，疑有人擅自剪螺絲、開大鐵板孔後未有上報，認為事件儼如2018年沙中線紅磡站工程剪鋼筋翻版。他形容事態嚴重，估計大判未必敢知情不報，但如果大判未能發現違規情况，則反映監管施工出問題。

香港建造業總工會理事長周思傑稱，地盤前線工友遇到施工問題一般會向管工反映，由管工向上匯報，待大判或結構工程師建議處理方法，料事件中有人未上報擅自作決定，大判負責地盤管理，必然要負責。

香港工程師學會副會長梁國堯指出，施工不跟圖紙屬嚴重事件，會影響建築物的承受力，惟目前不掌握出問題的位置與數量，難以評估對結構的影響。立法會建測規園界議員謝偉銓建議政府就事件檢視現有監管機制，包括考慮在重要工序完工前到場檢查，特別是往後會被封閉、較難見到及檢查的部分。

