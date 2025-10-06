前影意志總監：刪改過檢難言對錯 周冠威新作台灣拍

崔允信稱，2020年曾爭取在港放映反修例紀錄片《理大圍城》，應要求在影片開首新增「部分內容或評論亦可能未獲證實或有誤導成分」等告示，最後方獲批上映；若影片不能在港放映，該類電影在香港的影響力將降至很小，甚至邊緣化。他又說，以往不少電影人願公開電影報刊辦的審查要求，舉例曾有鮮浪潮得獎者遭要求刪剪內容後，以黑畫面等方式表達不滿，但現時「好似做來也無謂，可能剪了也不知道」。

周稱《自殺通告》製作屢碰壁

曾執導電影《十年》的導演周冠威，其講述學童自殺題材電影《自殺通告》下月在台灣公映，他提及製作過程屢碰壁，2017年初創作《自》曾獲大型電影公司全數投資，一年後對方稱「資金不足」撤資，團隊需集資開拍，2020年申請電影發展基金融資計劃亦沒有回音（見表）。他表示，去年向兩三間相熟本地中學借場取景遭拒，他擔心借到場亦難保拍攝順利，「會否拍了兩三日突然不借？那怎樣連戲呢？」他衡量投資風險後決定移師台灣拍攝，並轉用台灣演員。

周冠威稱，作為香港人未能在港順利開戲亦曾感遺憾，該戲原定港台同步上映，倘未能在港上映將損失一半市場，「投資和計劃lock（鎖）住了五成」。不過，他說電影能於台灣拍攝和上映，藉以關注學童自殺議題，「這刻我已不能遺憾」。