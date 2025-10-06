明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

前影意志總監：刪改過檢難言對錯 周冠威新作台灣拍

【明報專訊】近年有香港導演轉戰台灣開戲，曾發行《地厚天高》等社運紀錄片的獨立電影發行商「影意志」去年底解散，其前藝術總監崔允信隨後在台灣舉辦首屆「影意志獨立短片獎」。他向本報稱，倘香港電影人仍想在香港放映作品，必會自我審查，否則難過電檢；但認為刪改影片以求在港上映，或選擇只在海外放映，看個人選擇，難言對錯。

崔允信稱，2020年曾爭取在港放映反修例紀錄片《理大圍城》，應要求在影片開首新增「部分內容或評論亦可能未獲證實或有誤導成分」等告示，最後方獲批上映；若影片不能在港放映，該類電影在香港的影響力將降至很小，甚至邊緣化。他又說，以往不少電影人願公開電影報刊辦的審查要求，舉例曾有鮮浪潮得獎者遭要求刪剪內容後，以黑畫面等方式表達不滿，但現時「好似做來也無謂，可能剪了也不知道」。

周稱《自殺通告》製作屢碰壁

曾執導電影《十年》的導演周冠威，其講述學童自殺題材電影《自殺通告》下月在台灣公映，他提及製作過程屢碰壁，2017年初創作《自》曾獲大型電影公司全數投資，一年後對方稱「資金不足」撤資，團隊需集資開拍，2020年申請電影發展基金融資計劃亦沒有回音（見表）。他表示，去年向兩三間相熟本地中學借場取景遭拒，他擔心借到場亦難保拍攝順利，「會否拍了兩三日突然不借？那怎樣連戲呢？」他衡量投資風險後決定移師台灣拍攝，並轉用台灣演員。

周冠威稱，作為香港人未能在港順利開戲亦曾感遺憾，該戲原定港台同步上映，倘未能在港上映將損失一半市場，「投資和計劃lock（鎖）住了五成」。不過，他說電影能於台灣拍攝和上映，藉以關注學童自殺議題，「這刻我已不能遺憾」。

相關字詞﹕影意志 獨立電影 周冠威 自殺通告 國安法 電檢條例

上 / 下一篇新聞