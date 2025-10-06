電檢修例後 「因國安」50片須改13禁映 之前5年無不准上映 電影報刊辦：不能一概而論

明報記者 葉希雯、廖俊升

另外，現行法例及指引訂明電檢決定期限14天，倘涉國安，商經局長可准延期28天審批，不過導演周冠威新作《自殺通告》送檢逾兩個月仍沒結果。商經局表示，條文具體執行情况屬特區維護國家安全工作信息，不公開。立法會選委界別議員馬逢國認為，在一般情况下應盡快完成審批。

近年有電影因不同原因無法通過電檢而撤映。電影、報刊及物品管理辦事處向本報提供近10年電影評級統計（見表）。若以2021年起計至今年7月，有104齣須修改內容後播放，另有15齣不批准上映；當中因「國家安全考慮」須修改部分內容方可上映的佔50齣，不獲核准上映有13齣。同期處理送審影片逾3.9萬齣，即因國安理由要修改或不能上映佔同年送審影片0.16%。在2021年新例生效前5年，未有不准上映個案，須修改內容影片則有50齣。該辦表示，每部影片的性質、題材、內容、表達手法、潛在觀眾、上映情况及場所等均有不同，不能一概而論。

另外，綜合《電影檢查條例》及《有關電影檢查的檢查員指引》，檢查員應在影片送呈及獲接納後的14天內作決定，而若商經局長認為影片上映或不利國安，可延長決定期，但不得超過原有決定期屆滿後的28天。商經局未提供延期個案宗數，回覆稱評審期會考慮每宗個案實際情况和所有相關因素。

新片送檢兩月未有回音

周冠威：探討自殺 不涉國安

曾執導《十年》的周冠威說，其新作《自殺通告》8月4日已送呈香港電影報刊辦，至今逾兩個月仍未知結果，「只說處理中」。周冠威表示，《自》探討學童自殺現象，不涉國安，故事背景亦非香港；並稱他執導的《一人婚禮》兩年前亦能過審。他說電檢超時對後續工作影響大，「未拿到電檢（准映證）就不用（聯絡）發行商、戲院，統統是後話」。電影報刊辦則稱不評論個別影片的申請及檢片決定。

未聞主流片被禁

田啟文料多涉獨立紀錄片

香港電影工作者總會發言人田啟文表示，不曾聽聞主流商業電影送檢後要修改甚至禁映，料涉事的多為獨立影片或紀錄片，強調兩者不能相提並論。他續說，在欠缺名單、修改或禁映理由下，難評估對主流電影或行業的影響；而以往曾有紀錄片或參賽短片被要求刪改或駁回，現時「可能大家也明白試這些是沒意思的；明知道不批，送（檢）來做什麼呢？」田啟文又稱，電檢人員理應清晰不利國安準則，期望《自》只屬個例，「但就算是個別事件，你都要覆人」，憂慮審查超時將蔓延至其他申請，或嚴重窒礙行業發展。

馬逢國：一般應盡快完成審批

曾製作多齣電影的馬逢國稱不評論個別個案。他說電影也是一門生意，電檢期長於預算必定影響後續宣傳、發行及放映，「當然不理想」，認為一般情况下當局如需延長決定期，最好跟送呈人商量，「好過在沒解釋的情况下突然延長」。

康署系統5片資料下架 稱查證後再加

此外，本報比對當局委託影業協會編製、橫跨2012至2023年的《香港電影業資料彙編》，發現無法在康文署的「香港電影檢索」系統搜尋《十年》，以及取材自六七暴動及雨傘運動的《中英街1號》等電影資料。署方接獲本報查詢後，曾於上月初上載《十年》在內5齣電影的資料，近日再次下架。康文署回覆本報確認，有10齣電影從未被納入系統（見表），解釋其中5齣或不屬香港電影，另5齣「會在完成查證後納入系統」。至於為何再次下架後5齣的資料，署方解釋，上月初因系統技術問題，曾短暫上載新資料測試系統更新情况，又稱該5齣電影正進行最後資料查證程序，預計可於本月完成並正式納入系統。

