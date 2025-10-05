現416支智慧燈柱 32已裝天眼 「銳眼」研辨人臉 前委員：違昔報告應再評估

數字辦：數據傳相關部門後刪除

根據開放數據平台的「多功能智慧燈柱的功能總覽」，去年3月30日前未有智慧燈柱安裝天眼，至5月1日顯示旺角通菜街的智慧燈柱已安裝首部天眼，至去年底共26支智慧燈柱裝有天眼，至本月初增至32支。

智慧燈柱蒐集數據曾惹爭議（見表2），政府曾強調不設人臉識別、不會傳送影像予第三方做人臉識別。2019年政府成立委員會檢視智慧燈柱的私隱問題，翌年提交報告建議政府需嚴按「有需要」原則安裝個別燈柱的裝置，設計上要預設保障私隱，發送數據至指定部門前應過濾和遮蓋足以辨識個人身分的資料，盡可能匿名。

時任委員兼前個人資料私隱專員黃繼兒向本報表示，人臉識別的核心目標為直接辨識身分，與委員會報告建議直接衝突，亦可能有違政府當年承諾。他說，現在「時移世易」可能有必要增設相關功能，但當局應再做私隱評估並公開依據，包括是否無替代方案、風險預防，以及確保無手令不得還原「去身分化」的資料等。

警：研合規應用 識別涉重案者

就智慧燈柱天眼會否設人臉識別，數字辦回覆，部門新增智能裝置前須審視技術可行性，並遵《政府資訊科技保安政策及指引》和私隱條例評估私隱影響、保安風險分析和審計，以及諮詢公眾，數據傳送至相關部門後會刪除。警方回覆稱正研人臉識別的合規應用，以識別涉及嚴重罪案、被通緝或失蹤的人。

據數字辦網頁資料，另有兩支智慧燈柱設環保署監察非法棄置廢物攝錄機，而當年委員會報告建議有關部門應探討更私隱友善的技術，取代監察非法棄置廢物的攝錄機，否則應暫停攝錄功能。環保署回覆，有關攝錄系統為400萬像素、無人臉識別，影像若毋須再保存或完成檢控程序後將刪除。