商場天眼研明年納警系統 純自願 消息：已詢業主物管界 邊境管制站體育園已納入

明報記者 施晉宇 廖俊升

料推行以年計 確保符私隱例

消息稱，警方先與管理較多商場的企業商討，需獲負責人同意才研究規模及技術問題；而商場數量眾多，料推行以年計。至於商場會否列明計劃資訊，消息人士稱，警方推展前會徵詢私隱專員及律政司，有需要會在適當地方標示，確保符《私隱條例》及相關法例；另安排第三方評估技術細節，例如傳送片段有否外泄風險，「確保風險減至最低」。

物管界稱反應正面 華懋：關注社區安全

有物管界人士稱業界初步反應正面，認為商場人流多，有助防罪滅罪，建議當局設指引協助業界理解，包括規模及涵蓋位置等資訊。該人士認為，只要警方標明用途並加強宣傳，料業界迴響不大。身兼連鎖時裝店G2000創辦人的立法會議員田北辰表示，只要警方規範使用原則，料不影響商戶，亦能加快破案。

本報向新地、恒基、新世界、長實及太古查詢，截稿前未回覆。領展早前回覆稱，鑑於警方計劃涉技術、法律及個人私隱等因素，需視乎具體執行細節再評估。華懋集團表示關注社區安全及相關計劃發展，惟目前無進一步資訊。

前私隱專員倡獨立監管 防泄漏濫用

前個人資料私隱專員黃繼兒向本報表示，公共空間設鏡頭需符合理比例，倫敦及新加坡分別是每14人及每6人一支鏡頭，香港若有6萬天眼則每125人一支，比例不算高。他說，商場鏡頭接駁警方系統必涉私隱問題，需具透明度，公布天眼位置及說明數據用途，不得過度蒐集，「如未說清楚或違保障私隱原則」。他續稱，生物信息一旦泄漏便不能逆轉，當局需加強使用的合法基礎和保障私隱，包括取得同意、告知權限及加密數據，並設獨立監管制度審計和問責，包括記錄查看資料的人和時間，「不擔心政府亂用資料，而是擔心不法分子濫用」。

新思維議員狄志遠認為，若計劃出發點為罪案管理，安裝閉路電視及採用人臉識別無可避免，但若用作「政治行為」，如因應國安針對某類人，則要清晰交代，建議私隱專員設指引防政治化。

狄志遠促訂指引防政治化 警：借鏡各地

警方回覆稱，會繼續研究及借鏡各地執法部門做法和閉路電視規格，保障市民個人隱私權益，讓計劃達至最大的公眾利益。私隱公署重申，所有機構蒐集或使用個人資料須遵《私隱條例》及保障資料原則。

另外，警方正將康文署、運輸署、房屋署及港鐵等閉路電視納入系統，消息人士透露，邊境管制站部分閉路電視由數個部門共用，目前約數百支鏡頭的片段已納入警方系統，而啟德體育園舉辦多項盛事，相信兩者納入系統有助人流管制，可應對突發事故。

被問到會否把閉路電視連接銳眼，入境處稱有內部指引規管閉路電視系統只限獲授權者使用，確保使用系統及處理片段符合《私隱條例》。海關稱，閉路電視設置及安排涉保安或執法，公開有可能讓犯罪分子洞悉部門保安安排，不宜公開。啟德體育園表示，如有需要會按程序協助警方，並按機制及條例處理資料。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676