明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

商場天眼研明年納警系統 純自願 消息：已詢業主物管界 邊境管制站體育園已納入

【明報專訊】警方擬將拍攝公眾地方的私人閉路電視接駁至「銳眼」計劃系統，警方回覆本報稱，正研究明年起拓展計劃至其他場所閉路電視，優先涵蓋商場等人流多的公眾地方。綜合消息，警方初步已向商場業主及物管界了解意願，料會先涵蓋停車場及表演場地等，但不包括商戶，計劃屬自願參與性質。另外，警方今年起將政府部門及機構閉路電視接駁至系統，據悉，邊境管制站及啟德體育園的閉路電視已被納入，作人流管制及事故應變。

明報記者 施晉宇 廖俊升

料推行以年計 確保符私隱例

消息稱，警方先與管理較多商場的企業商討，需獲負責人同意才研究規模及技術問題；而商場數量眾多，料推行以年計。至於商場會否列明計劃資訊，消息人士稱，警方推展前會徵詢私隱專員及律政司，有需要會在適當地方標示，確保符《私隱條例》及相關法例；另安排第三方評估技術細節，例如傳送片段有否外泄風險，「確保風險減至最低」。

物管界稱反應正面 華懋：關注社區安全

有物管界人士稱業界初步反應正面，認為商場人流多，有助防罪滅罪，建議當局設指引協助業界理解，包括規模及涵蓋位置等資訊。該人士認為，只要警方標明用途並加強宣傳，料業界迴響不大。身兼連鎖時裝店G2000創辦人的立法會議員田北辰表示，只要警方規範使用原則，料不影響商戶，亦能加快破案。

本報向新地、恒基、新世界、長實及太古查詢，截稿前未回覆。領展早前回覆稱，鑑於警方計劃涉技術、法律及個人私隱等因素，需視乎具體執行細節再評估。華懋集團表示關注社區安全及相關計劃發展，惟目前無進一步資訊。

前私隱專員倡獨立監管 防泄漏濫用

前個人資料私隱專員黃繼兒向本報表示，公共空間設鏡頭需符合理比例，倫敦及新加坡分別是每14人及每6人一支鏡頭，香港若有6萬天眼則每125人一支，比例不算高。他說，商場鏡頭接駁警方系統必涉私隱問題，需具透明度，公布天眼位置及說明數據用途，不得過度蒐集，「如未說清楚或違保障私隱原則」。他續稱，生物信息一旦泄漏便不能逆轉，當局需加強使用的合法基礎和保障私隱，包括取得同意、告知權限及加密數據，並設獨立監管制度審計和問責，包括記錄查看資料的人和時間，「不擔心政府亂用資料，而是擔心不法分子濫用」。

新思維議員狄志遠認為，若計劃出發點為罪案管理，安裝閉路電視及採用人臉識別無可避免，但若用作「政治行為」，如因應國安針對某類人，則要清晰交代，建議私隱專員設指引防政治化。

狄志遠促訂指引防政治化 警：借鏡各地

警方回覆稱，會繼續研究及借鏡各地執法部門做法和閉路電視規格，保障市民個人隱私權益，讓計劃達至最大的公眾利益。私隱公署重申，所有機構蒐集或使用個人資料須遵《私隱條例》及保障資料原則。

另外，警方正將康文署、運輸署、房屋署及港鐵等閉路電視納入系統，消息人士透露，邊境管制站部分閉路電視由數個部門共用，目前約數百支鏡頭的片段已納入警方系統，而啟德體育園舉辦多項盛事，相信兩者納入系統有助人流管制，可應對突發事故。

被問到會否把閉路電視連接銳眼，入境處稱有內部指引規管閉路電視系統只限獲授權者使用，確保使用系統及處理片段符合《私隱條例》。海關稱，閉路電視設置及安排涉保安或執法，公開有可能讓犯罪分子洞悉部門保安安排，不宜公開。啟德體育園表示，如有需要會按程序協助警方，並按機制及條例處理資料。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞