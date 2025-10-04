明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

明年二度退休 「壁球元老」擬周遊列國參賽

【明報專訊】楊德強任全運會統籌辦主任至明年3月底約滿後將「再次退休」，本身是壁球愛好者的他透露未來兩年會「跟着賽事去旅遊」，已計劃好周遊列國參與一些壁球元老賽，以及考慮2027年到日本參加世界壯年運動會的手球比賽。

現年64歲的楊德強2022年10月底卸任體育專員，當時適逢新冠疫情過去，他希望休息及到海外探親，決定退休，「我當時都做了差不多7年體育專員，想有時間休息，而且疫情幾年好少見到在海外工作的兩名兒子」，後來獲邀領導籌辦全運會香港賽區，於2023年10月重返政府。

欲與舊友重組手球隊 戰2027世壯運

楊德強是超過30年球齡的壁球愛好者，現平均每周打3次，包括代表港會壁球隊打業餘聯賽，並取得一些獎牌。「我30歲開始打壁球，年輕時踢過足總業餘比賽，又打過手球，之後因工作關係，很多隊制比賽都未必參與到，後來因緣際遇有老友帶我去打壁球，我覺得這運動非常好，一來不受天氣影響，二來只需一兩人就可練波，於是開始參加比賽，我現時仍跑得，可能都與當年轉打壁球有些關係。」

他透露之前退休那一年除了踢「衛生波」和打高球，還在香港和海外共打了5項壁球元老賽。明年3月約滿後，他說會再次「跟着賽事去旅遊」，已計劃到澳洲等地參加壁球元老賽，還考慮跟數十年前的手球隊友重新組隊，參加2027年在日本關西舉行的世壯運手球賽，「我去打波，同時與太太旅遊和探望兒子，就是這樣的生活」。

（邁向十五全運 倒數36天）

相關字詞﹕全運會 全運會2025

上 / 下一篇新聞