明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

8賽項賣1/4票 「花劍雙雄」出賽日售罄

【明報專訊】全運會香港賽區過去兩個月分兩批售票，其中劍擊有3個比賽日最貴的300元人民幣門票已在網站完售，港隊預計由「世一」蔡俊彥及兩屆奧運金牌得主張家朗領銜出戰的男子花劍個人賽當日3種門票亦已售罄。全運會統籌辦主任楊德強表示，香港賽區8個項目約有40萬張門票，自8月底開售以來已售出或獲大客戶認購約四分之一、即10多萬張門票。

楊德強透露，全運香港賽區除了劍擊，籃球男子U22決賽、沙灘排球決賽和四強門票亦受歡迎。他補充，雖然劍擊個別比賽日門票已在網上售罄，但在中旅社仍有小量門票發售，「全運官方票務網站可以一個平台買到3個賽區門票，而且現在港人北上或去澳門的交通都很方便」。他說，認購門票的大客戶包括香港賽區唯一合作伙伴香港賽馬會，會購買一部分門票分發給社區、學生和弱勢社群入場。

籌備傳火炬 料百店售紀念品

楊說本月踏入全運工作最後衝刺階段，除了正籌備火炬傳遞活動，預計全運會11月9日開幕時，全港將有100間零售店出售吉祥物等紀念品，包括比賽場館及入境處等政府大樓都有店舖銷售。他說，酒店及交通安排已完成招標，全運將使用7至8間酒店，分別給運動員、傳媒、賽事及代表團職員分開入住，「酒店會分樓層及功能房，有運動員專用的用餐區、健身和開會專用的地方等。交通往返比賽和訓練場地，以至運動員來港在機場接送到酒店，都已選定用哪間公司，然後安排人手和規劃路線」。

（邁向十五全運 倒數36天）

相關字詞﹕全運會 全運會2025

上 / 下一篇新聞