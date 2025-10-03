崔建春約見伊珠麗促四不 「不見不該見的人」

嚴正交涉 促不干預國安案

美國駐港澳總領事館回覆本報稱，兩人有一場「坦誠、具成效」的對話，不評論外交活動細節。

崔建春上周二（9月23日）接受伊珠麗到任拜會，當時他促美方取消對港制裁，要求伊珠麗以符合外交官身分的方式履職，不得干涉香港事務和中國內政。事隔一周，公署公布崔建春本周二（30日）再約見伊珠麗，再促對方恪守不干涉內政等原則，「同反中亂港分子劃清界限」，並提出「四不」要求，即「不見不該見的人，不同反中亂港分子串聯勾結，不得煽動、協助、教唆、資助反中亂港活動，不得干預涉港國安案件審理」。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為此次「嚴正交涉」不算事態升級，而是中方加強表達對伊珠麗不放心，尤其黎智英案最快本月裁決。至於何謂「不該見的人」，劉說美方應有政治智慧判斷。談及伊珠麗若再與相關人士見面有何後果、會否不再獲承認，劉稱不揣測，但相信中方將循外交途徑交涉，採取必要行動。

劉兆佳：加強表達對其不放心

新民黨主席葉劉淑儀稱，美國駐港總領事與反中亂港分子「莫講傾密偈，接觸也不應」，至於其他領事是否不能與陳方安生、劉慧卿等民主派接觸，則視乎情况。