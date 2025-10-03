黃金周廣東道金舖名店人多 邵家輝：市面火熱

本報記者昨午近5時到尖沙嘴海防道及廣東道一帶觀察，扎根於內地的「老舖黃金」門外一度有人排隊，記者在場觀察約1.5小時，經過幾輪流轉後，人龍維持約14人，直至傍晚近6時45分才逐漸散去。周大福、六福珠寶等金舖雖無排隊人龍，但客流亦不少。廣東道數間名店昨傍晚起亦有人排隊等候入內。

知價漲仍買金飾 信保值

有來自深圳的旅客表示知悉金價上漲，但仍會購買金飾，相信黃金保值，而且每次送出金飾時都「代表很多意義」、「帶來正能量」，故此即使8月尾已在「老舖黃金」的內地分店購買金飾，昨天途經香港分店時亦繼續選購。來自福建的蘇太與一名家人昨日抵港，也在店內購買一條金頸鏈，稱因途經附近而順道選購；他們打算留港過夜，此行沒有預算花費多少。蘇太稱二人入住的酒店房租約千多元，認為價錢偏貴，不過二人稱香港購物方便，今天仍會在尖沙嘴一帶逛街。

旅議會：黃金周過夜客不少

旅議會主席譚光舜稱，黃金周首日約有22萬內地旅客訪港，數字與預期接近，估計周六為旅客訪港高峰期，料屆時訪港旅客會再有逾一成增長。他引述旅發局早前預測今年過夜客數字會下跌，惟他透露收到酒店業議會提供的數據顯示，國慶黃金周酒店入住率有八成至九成，部分入住率更逾九成，顯示過夜客不少。

邵家輝形容國慶黃金周市面「好火熱」，認為相比其他假期，有更多長途旅客訪港，另不少居於內地的港人亦趁黃金周返港。他認為本港商品免稅及款式較新，加上金價持續創新高，奢侈品的品牌商品及黃金較吸引旅客。