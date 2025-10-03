8月零售額增3.8% 升幅20月高 金價升帶動珠寶首飾增16.4% 業界黃金周「信心不錯」

糕餅類按年跌24.1% 跌幅最大

謝邱安儀表示，去年8月本港零售銷售額屬全年第二低月份，在低基數效應下，今年8月零售額錄按年升幅雖未能反映本港零售業復蘇，但亦屬「好事」。從零售商類別看，現時金價較去年同期已上漲逾三成，帶動珠寶首飾銷貨值按年有雙位數上升。麵包、糕餅、糖果及餅乾銷貨值按年跌24.1%，為8月跌幅最大品類，謝邱安儀分析，麵包糕餅類過去一年銷售表現始終未如理想，且由於去年中秋節在9月，較今年早，所以去年8月節慶效應已浮現，而今年8月該品類則未受惠於節慶。

銷售量方面，8月份零售銷售量按年增長3.2%，好過市場預期的增長1.9%，連升第二個月，增幅是2023年12月後新高，當月增4.8%。

9月3打風 削零售業信心

零售管理協會早前就9月及國慶黃金周訪問4000間店舖及7.7萬名員工。謝邱安儀表示，由於9月沒有長假期，市民外遊影響較低下，本地消費市場相對穩定，超過五成受訪會員表示期內銷售額錄得持平至有增幅，業內傾向推更多優惠吸客；但月內3次打風，對零售業影響嚴峻，行業信心亦「打了不少折扣」。不過受惠於打風及中秋送禮需求，超市9月銷貨值錄得按年單位數升幅；此外，化妝品及個人護理用品亦錄單位數升幅。

國慶黃金周今日步入第三天，謝邱安儀稱，10月1日當天有超過三成受訪會員表示生意有增長，主要受遊客帶動；而本港市民外遊影響亦不算嚴峻。她說盛事經濟帶動旅港人流有明顯增長，雖然銷售增幅未必能與人流增幅同步，但旅客來港始終是好事，期望本港未來吸引更多過夜旅客及多元化市場旅客到訪。

分析：股市回升助穩消費氣氛

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，8月整體零售額增長仍較溫和，或由於當月天氣不穩日子較多，降低市民及旅客外出消費意欲；而內地食品價格持續溫和，或續限制食品相關銷售值表現。他說，本地人及訪港旅客消費模式改變，中長線料繼續影響本港零售業表現，而香港股市近期反覆回升，短線或有助穩定消費氣氛。該行估計今年零售銷售表現或大致持平。

