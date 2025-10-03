明報新聞網
要聞

8月零售額增3.8% 升幅20月高 金價升帶動珠寶首飾增16.4% 業界黃金周「信心不錯」

【明報專訊】政府統計處昨日公布，本港8月零售銷售額按年增3.8%，好過市場預期的增長2%，連升4個月，升幅為2023年12月後新高；銷貨值錄得303.26億元，為今年第三高月份。各類商品中，珠寶首飾銷貨值按年勁升16.4%最搶鏡。香港零售管理協會主席謝邱安儀稱，零售業已進入較平穩狀態，普遍對國慶黃金周「信心不錯」，超過八成協會會員預計期內銷貨額將至少持平或有單位數以致低雙位數上升，整體審慎樂觀。

糕餅類按年跌24.1% 跌幅最大

謝邱安儀表示，去年8月本港零售銷售額屬全年第二低月份，在低基數效應下，今年8月零售額錄按年升幅雖未能反映本港零售業復蘇，但亦屬「好事」。從零售商類別看，現時金價較去年同期已上漲逾三成，帶動珠寶首飾銷貨值按年有雙位數上升。麵包、糕餅、糖果及餅乾銷貨值按年跌24.1%，為8月跌幅最大品類，謝邱安儀分析，麵包糕餅類過去一年銷售表現始終未如理想，且由於去年中秋節在9月，較今年早，所以去年8月節慶效應已浮現，而今年8月該品類則未受惠於節慶。

銷售量方面，8月份零售銷售量按年增長3.2%，好過市場預期的增長1.9%，連升第二個月，增幅是2023年12月後新高，當月增4.8%。

9月3打風 削零售業信心

零售管理協會早前就9月及國慶黃金周訪問4000間店舖及7.7萬名員工。謝邱安儀表示，由於9月沒有長假期，市民外遊影響較低下，本地消費市場相對穩定，超過五成受訪會員表示期內銷售額錄得持平至有增幅，業內傾向推更多優惠吸客；但月內3次打風，對零售業影響嚴峻，行業信心亦「打了不少折扣」。不過受惠於打風及中秋送禮需求，超市9月銷貨值錄得按年單位數升幅；此外，化妝品及個人護理用品亦錄單位數升幅。

國慶黃金周今日步入第三天，謝邱安儀稱，10月1日當天有超過三成受訪會員表示生意有增長，主要受遊客帶動；而本港市民外遊影響亦不算嚴峻。她說盛事經濟帶動旅港人流有明顯增長，雖然銷售增幅未必能與人流增幅同步，但旅客來港始終是好事，期望本港未來吸引更多過夜旅客及多元化市場旅客到訪。

分析：股市回升助穩消費氣氛

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，8月整體零售額增長仍較溫和，或由於當月天氣不穩日子較多，降低市民及旅客外出消費意欲；而內地食品價格持續溫和，或續限制食品相關銷售值表現。他說，本地人及訪港旅客消費模式改變，中長線料繼續影響本港零售業表現，而香港股市近期反覆回升，短線或有助穩定消費氣氛。該行估計今年零售銷售表現或大致持平。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕金價 統計數據 旅遊業 十一黃金周 政府統計處 零售業銷貨額 零售協會 零售業

