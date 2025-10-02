體育園「離場易」將推全運專用版 助管人流

警方2月在啟德體育園大型演練中首次引入「離場易」，該平台以人工智能分析實時數據，整合公共交通資訊，包括港鐵班次、巴士路線及的士等候時間等，提供各條離場路線所需實時步行時間、人流密度及交通資訊，助公眾選擇最佳路線及提升人流管理效率。

葉傑輝稱警方將推出「離場易」全運會專用版本，加入相關最新公告、賽事詳情、安檢、交通安排等資訊。被問會否引入離場易於其他場館應用，他以位於將軍澳的香港單車館為例，該場館最多可容納3000名觀眾，人流壓力較啟德體育園細。他說，警方在處理人群措施有一定經驗，可透過設置排隊區、等候區、單向潮水式人群管理等措施配合。

警隊逾600義工參與全運

十五運會有逾1.6萬人獲委任為義工，警方行動部全國運動會（特別職務）高級警司駱偉略透露，警隊有逾600名義工參與，包括現職及退休人員、「耆樂警訊」和「少年警訊」會員等，另有15男15女參與籃球及龍舟等群眾項目。