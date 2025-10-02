明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

全運公路單車賽「滾動封路」 伸縮縫鋪墊防爆胎

【明報專訊】香港在十五運會協辦的賽事包括跨境公路自行車及跨境馬拉松，其中警方護送組將協助跨境公路自行車賽事部分交通安排，護送組主管兼新界北總區交通部執行及管制組警司蕭奕騏表示，警方將採用滾動式封路以減少封路時間，他提到挑戰之一是全長55.8公里的香港段路面有約60條伸縮縫，分佈於港珠澳大橋及北大嶼山公路等，相關部門會於封路後鋪設膠墊，防止單車爆胎或失衡，當車群駛離後需迅速清理，形容「分秒必爭」。

跨境公路自行車（男子個人賽）下月8日舉行，賽事路線跨越港珠澳，全程230公里，其中香港賽段長55.8公里。警方護送組會在粵港分界線等待車隊，當車隊駛入香港路段後開始護航開路，支援車隊包括醫管局、警察、消防及救護等隊伍。

吊車運墊 車群駛離速清理

蕭奕騏表示，由於香港賽段路面有約60條伸縮縫，單車駛經伸縮縫時有可能爆胎或失衡，故護送組會於賽前協助護送相關部門人員於伸縮縫上鋪設膠墊。他指膠墊需使用吊車運送，每次鋪設需3至4人完成工序，而車群駛離後需迅速清理，讓道路盡快重開。

由於賽事途經北大嶼山公路，該路段是連接機場及市區的主要幹道，蕭奕騏稱，若因賽事而全面封閉北大嶼山公路，會對當區、機場及緊急服務等造成一定影響，故屆時會實施滾動式封路，即在北大嶼山公路至迪士尼部分路段維持正常行車，當車隊準備進入北大嶼山公路時，便實施滾動式封路，清空賽道；當車隊經過某些路段時，警方會於合適時間重新開放路段，讓後方緊接通車，以減少封路時間。

蕭奕騏稱實施滾動式封路執行上有一定困難，若太早實施會對公眾影響相對大，太遲實施有可能導致賽事延誤，形容在溝通及時間拿揑上「好講功夫」。不過，他稱警方過往在測試賽和大型演練中已汲取實戰經驗，有充分準備應付正式比賽時的安排，餘下日子會繼續與不同部門緊密合作，確保賽事穩妥進行。

上 / 下一篇新聞