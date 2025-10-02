全運公路單車賽「滾動封路」 伸縮縫鋪墊防爆胎

跨境公路自行車（男子個人賽）下月8日舉行，賽事路線跨越港珠澳，全程230公里，其中香港賽段長55.8公里。警方護送組會在粵港分界線等待車隊，當車隊駛入香港路段後開始護航開路，支援車隊包括醫管局、警察、消防及救護等隊伍。

吊車運墊 車群駛離速清理

蕭奕騏表示，由於香港賽段路面有約60條伸縮縫，單車駛經伸縮縫時有可能爆胎或失衡，故護送組會於賽前協助護送相關部門人員於伸縮縫上鋪設膠墊。他指膠墊需使用吊車運送，每次鋪設需3至4人完成工序，而車群駛離後需迅速清理，讓道路盡快重開。

由於賽事途經北大嶼山公路，該路段是連接機場及市區的主要幹道，蕭奕騏稱，若因賽事而全面封閉北大嶼山公路，會對當區、機場及緊急服務等造成一定影響，故屆時會實施滾動式封路，即在北大嶼山公路至迪士尼部分路段維持正常行車，當車隊準備進入北大嶼山公路時，便實施滾動式封路，清空賽道；當車隊經過某些路段時，警方會於合適時間重新開放路段，讓後方緊接通車，以減少封路時間。

蕭奕騏稱實施滾動式封路執行上有一定困難，若太早實施會對公眾影響相對大，太遲實施有可能導致賽事延誤，形容在溝通及時間拿揑上「好講功夫」。不過，他稱警方過往在測試賽和大型演練中已汲取實戰經驗，有充分準備應付正式比賽時的安排，餘下日子會繼續與不同部門緊密合作，確保賽事穩妥進行。