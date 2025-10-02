明報新聞網
要聞

全運勘風險 警600無人機候命 繪3D高空地形圖支援部署 設三層組織架構分工

【明報專訊】距離第15屆全國運動會開幕尚餘38日，香港賽區承辦8個競賽項目及1個群眾賽事活動，警方前年已成立三層組織架構統籌和執行十五運會相關警務工作，涵蓋無人機、反恐、刑偵及後勤等範疇，其中警察無人機隊負責執行巡邏、支援及信息發放等重要工作。大型活動科重點及搜查組警司高仲英稱，各警區現時合共有600多部無人機，警方會按需要靈活調配，其中一項任務是於賽前對各場館及周邊環境做勘察和風險評估，繪製三維（3D）立體高空地形圖，以支援警方行動策劃及人手安排等。

警：無情報顯示港或受襲

警方就十五運會警務工作設立全運會（特別職務）組，下設三層組織架構，其中第三層架構設立8個工作小組和兩個專題小組，涵蓋共10個工作範疇，當中兩個專題小組分別負責無人機和反恐相關工作（見圖）。警方行動部全運會（特別職務）高級警司駱偉略表示，本港目前面對恐怖主義威脅級別為「中度」，即有受襲可能，但現時無具體情報顯示香港可能成為襲擊目標，警方會持續評估形勢及情報，適當調配資源及執行應變方案。

無人機隊巡邏助管人流

警方大型活動科重點及搜查組負責十五運會場地保安及防衛，主管警察搜查隊、警犬隊和無人機隊；該組警司高仲英表示，警察無人機隊會於賽前利用無人機對各場館及周邊環境做全方位勘察與風險評估，繪製3D立體高空地形圖，為行動策劃、資源調配及人手安排提供支持；賽事舉行期間及結束時亦會用小型無人機高空巡邏，將場館周邊人流與車流的實時影像傳到指揮及控制中心，分析不同區域人流密度，配合地面部隊部署，實施相應人流及交通管制措施。

高仲英續稱，搜查隊於賽前會先封鎖場地出入口、停止人流及物流，以便場內以3D模式搜查，他指封鎖範圍主要是緊連場地的街道及停泊處，以減少受影響範圍。他表示，警方現有約700名無人機駕駛員及600多部無人機，警方會按各場館需要靈活調配無人機執行任務。

駱偉略則指出，搜查隊及警犬隊亦擔當非常重要角色，確保場地在賽前已封鎖、清空及作徹底場地搜查。警犬隊方面，高仲英說警方現時有約200隻初生至正執勤的警犬，包括爆炸品搜索犬，該些警犬在不同大型活動中擔當危險品搜索及在活動場地搜查可疑物品角色，強調警犬數量足夠應付賽前及賽事期間的搜查和安檢工作。

至於警方在十五運會期間派出的警力，駱偉略說，由於全運會及殘特奧會賽期長，會因應個別場地及賽事，包括運動員及技術官員抵港、賽前熱身及訓練等，適當靈活調配人力資源，而全運會統籌辦亦有保安、義工及民安隊協助警方執行人群控制及安保工作。

屢演練 信可處理突發事故

今年5月及6月分別有兩宗涉虛報在啟德體育園放炸彈及訛稱將引爆園內炸彈的案件，警方共拘捕6人。被問及警方如何處理同類案件時，東九龍總區行動部高級警司葉傑輝表示，已與場地負責人及保安制定既定機制處理，警方亦已舉行多場跨部門桌上演練，涵蓋虛報炸彈等不同突發事故，有信心處理同類案件。

已屆警員最後培訓階段

十五運會下月9日開幕，駱偉略稱警方在餘下日子會為每場測試賽作賽後檢討，指現時工作已屆為參與警員作訓示及最後培訓階段。他又說，統籌辦就各賽事會有最新資訊及確認方案，警方會參與其中，並聯同其他政府部門一同協調，舉例在中環海濱活動空間及維港舉行的三項鐵人賽事涉及海事處、水警及運輸署等部門，警方會與各部門確保賽事每個細節準備就緒。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕反恐 警方 無人機 十五運會 第15屆全運會

