要聞

疑未察走近 地盤吊機夾斃女工

【明報專訊】大埔樟樹灘一個地盤昨午發生奪命工業意外，62歲女雜工遭轉動中的吊機夾到，被困於吊機與欄杆之間，重傷昏迷，送院不治。消息稱，事發時吊機操作員駕駛吊機，疑看不清死者走到吊機附近，其間吊臂將女工推向欄杆。

勞工處昨晚已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事流動式起重機，直至信納其已採適當措施消除危害才可復工。

昨午約3時半，警方接報指一名女工在大埔公路大埔滘段近樟樹灘一個地盤被吊機夾住，消防到場將其救出，女工背及胸受傷昏迷，送往大埔那打素醫院搶救，最終不治。警方正調查事件，案件列作工業意外。勞工處稱接報後已即時派員到場，正就意外原因展開調查。

負責閘口「收飛」 理應毋須進地盤

消息稱死者姓高，在涉事地盤任職雜工約9個月。工業傷亡權益會表示職員已接觸死者家屬，將繼續跟進及協助，呼籲勞工處和屋宇署徹查意外。香港建造業總工會理事長周思傑稱，事主在涉事私人地盤主要負責在泥頭車出車時，於閘口「收飛」記錄出車次數，理論上不需進入地盤；事發前最後一部泥頭車離開，女工其後走入地盤並經過轉動中的吊機出事。

周思傑稱所有吊機均有盲點，駕駛艙未必能清楚見到有人經過，因此吊機運作時須有圍封範圍，免他人走近，亦要有吊運信號員「睇水」。他說如地盤屬4S安全智慧工地，若有人闖進應會響警報。他說暫未知為何女工走進地盤，有待勞工處調查。

相關字詞﹕吊運意外 大埔 地盤 奪命工業意外

