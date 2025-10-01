公屋打濫篇幅減半 「持續打擊」章節消失

本報早前報道，天水圍天恩邨一對精神病患母子被指申請公屋時無如實申報資產，房署去年11月發出遷出通知書，該戶上訴不果，母子先後墮樓身亡，事件引起關注。特首李家超事後稱當局執行政策上一定有優化空間，房屋局可考慮如何在制度上做到情理兼備。

沒再獨立列出打濫成果

去年長策報告提及於2022/23至2023/24年度，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位共約5000個，等同興建一條中型屋邨。今年報告沒再單獨列出打濫成果，只籠統綜合各項數據，稱本屆政府上任以來，房委會從多個渠道，包括戶主購置資助出售單位後遷出、住戶離世或入住安老院舍、扣分而被終止租約、因濫用公屋被要求遷出等，共收回超過5.6萬個公屋單位。房署回覆查詢稱，今屆政府上任以來，共收回約9200個涉及濫用公屋、違反租約及房屋政策的單位。