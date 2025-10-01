明報新聞網
要聞

推算10年12.6萬伙 私樓供應目標新低

【明報專訊】《長遠房屋策略》2025年周年進度報告指出，未來10年（2026/27至2035/36年度）總房屋供應目標為42萬個單位，其中私營房屋供應目標為12.6萬伙，按年減少約4.5%，見2014年以來新低。美聯物業分析師岑頌謙表示，最新私人住宅單位供應目標調低，意味賣地目標隨之下調，長遠私人住宅供應將減少，預料發展商將繼續積極推售貨尾單位。

業界：料發展商續力銷貨尾

政府於2014年曾預計此後10年會有19萬個私營房屋單位供應，翌年估算已減至18萬個，不過2018年《長策》年度起，公私營房屋新供應比例由6：4調整至7：3，2018年所預計此後10年私營房屋供應按比例調整已減至13.5萬，並持續跌至2022年預估的12.9萬伙，其後於2023年回升，至今年呈下跌，並屬2014年以來新低。

岑頌謙稱，長遠私營房屋供應目標下跌其中一個重要指標，是近年熟地供應亦隨着賣地供應目標減少而出現顯著下跌，例如房屋局今年6月公布未來3至4年一手供應中，顯示今年第二季熟地供應僅涉及1萬伙私樓，遠較2019年同期錄得3萬伙少。

另外，當局估算未來10年私營單位空置量調整為8600個（即未來10年私營房屋空置單位數目的變化，並非指有多少個空置單位），較去年估算的7700個多。據美聯物業研究中心資料顯示，截至9月29日，全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）約1.99萬伙。

減息帶挈 一手成交料續活躍

岑頌謙相信，發展商將持續積極推售貨尾單位，以緩解庫存壓力，而在減息、《施政報告》效應及股票市場造好下，預料帶動一手成交持續活躍，貨尾單位有望進一步減少，今年底貨尾單位數量或可跌至2023年中水平。

相關字詞﹕空置率 長遠房屋策略 長策 私樓 私營房屋

