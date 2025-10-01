明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

房屋推算非本地生需求獨增 《長策》：10年供應目標41.9萬伙 11年低

【明報專訊】房屋局昨日公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告，估算未來10年（2026/27至2035/36年度）房屋需求及供應目標數量。政府推動「留學香港」，長策報告表示非本地學生人數增加，未來10年每年平均房屋需求1590伙，即10年需1.59萬伙，升至2014年以來新高，但整體而言，受重建影響住戶數目大減約28.9%，住戶數目淨增長亦減少約1.7%，因此綜合多項住屋需求增減因素，預計未來10年總房屋供應目標為41.91萬伙，較去年估算減約4.3%，數目亦屬2014年以來新低。

非本地生年均需1590伙

政府自2014年公布《長策》以來，每年更新房屋需求推算，並按推算訂定未來10年房屋供應目標。政府最新推算下一個10年期總房屋需求41.05萬伙，加上私營空置單位8600伙，得出總房屋供應目標為41.91萬伙，按年減約4.3%，政府因而將供應目標定於42萬伙，較上一個10年期目標44萬減少2萬伙。

上述需求數字及供應單位目標主要計及4個需求因素，分別為住戶數目淨增長、受重建影響住戶、居住環境欠佳住戶，以及「其他因素」，當中「其他因素」涵蓋流動居民住戶、非本地學生住屋需求，以及非本地買家沒將所購物業放回市場的單位數目。

料重建戶減2萬 環境欠佳戶暫不變

最新長策估算，下個10年期的住戶數目淨增長19.4萬個，較去年推算19.73萬個略減1.7%；受重建影響住戶由7.38萬減至5.25萬。房屋局表示，雖然《簡樸房條例草案》已通過，但尚未實施，故估算居住環境欠佳住戶維持12.75萬，預料簡樸房規管實施後相關住戶逐步減少。4個需求因素中，只有「其他因素」上升，當中非本地學生住屋需求創新高，今年預計未來每年需求1590伙，即10年要有1.59萬伙。

恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪稱，非本地學生普遍面對住房問題，增加相關供應將有助營造留學友善環境，相信在房地產業低迷下，興建相關房屋亦能為私人發展商帶來新商機。

學界料新商機 議員倡推合租宿舍

立法會教育事務委員會副主席、工聯會梁子穎稱，政府早前宣布八大非本地生比例上限於下學年起由40%上調至50%，加上地緣政治因素，相信非本地生人數將增加，因此住屋需求增。房委會委員、立法會議員梁文廣稱，不少非本地生傾向合租，盼政府或市場發展合租宿舍，以配合需求。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺認為，政府推進「留學香港」品牌及大學城，有需要建立針對學生及人才住宿的監測指標。政府早前提出「城中學舍」計劃，放寬商廈或酒店改裝成學生宿舍。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕非本地生 房屋局 長遠房屋策略

上 / 下一篇新聞