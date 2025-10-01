房屋推算非本地生需求獨增 《長策》：10年供應目標41.9萬伙 11年低

非本地生年均需1590伙

政府自2014年公布《長策》以來，每年更新房屋需求推算，並按推算訂定未來10年房屋供應目標。政府最新推算下一個10年期總房屋需求41.05萬伙，加上私營空置單位8600伙，得出總房屋供應目標為41.91萬伙，按年減約4.3%，政府因而將供應目標定於42萬伙，較上一個10年期目標44萬減少2萬伙。

上述需求數字及供應單位目標主要計及4個需求因素，分別為住戶數目淨增長、受重建影響住戶、居住環境欠佳住戶，以及「其他因素」，當中「其他因素」涵蓋流動居民住戶、非本地學生住屋需求，以及非本地買家沒將所購物業放回市場的單位數目。

料重建戶減2萬 環境欠佳戶暫不變

最新長策估算，下個10年期的住戶數目淨增長19.4萬個，較去年推算19.73萬個略減1.7%；受重建影響住戶由7.38萬減至5.25萬。房屋局表示，雖然《簡樸房條例草案》已通過，但尚未實施，故估算居住環境欠佳住戶維持12.75萬，預料簡樸房規管實施後相關住戶逐步減少。4個需求因素中，只有「其他因素」上升，當中非本地學生住屋需求創新高，今年預計未來每年需求1590伙，即10年要有1.59萬伙。

恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪稱，非本地學生普遍面對住房問題，增加相關供應將有助營造留學友善環境，相信在房地產業低迷下，興建相關房屋亦能為私人發展商帶來新商機。

學界料新商機 議員倡推合租宿舍

立法會教育事務委員會副主席、工聯會梁子穎稱，政府早前宣布八大非本地生比例上限於下學年起由40%上調至50%，加上地緣政治因素，相信非本地生人數將增加，因此住屋需求增。房委會委員、立法會議員梁文廣稱，不少非本地生傾向合租，盼政府或市場發展合租宿舍，以配合需求。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺認為，政府推進「留學香港」品牌及大學城，有需要建立針對學生及人才住宿的監測指標。政府早前提出「城中學舍」計劃，放寬商廈或酒店改裝成學生宿舍。

