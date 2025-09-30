明報新聞網
要聞

復康會：文體旅場逾千無障礙設施 六成未達標

【明報專訊】香港復康會聯同狄志遠及林素蔚議員辦事處及無障礙關注平台，於4月至9月做文體旅設施無障礙巡查研究，發現76個文體旅場所共1028項無障礙基礎設施，當中近六成未完全符合《設計手冊：暢通無阻的通道2008》要求，並發現啟德體育園主場館及體藝館輪椅席只能以電話購票，但熱線不易接通，網上資訊不齊全，有巡查員稱花了71天始成功購票。研究建議政府推出新景點時做無障礙設施評估，並建議表演場地管理方在租賃協議中加入條款，要求主辦方為殘疾者提供平等購票渠道。

《文體旅設施無障礙巡查》研究包括網上問卷調查及實地巡查兩部分，前者訪問177名肢障或行動不便成年人，近半人稱參與文體旅活動時，最常遇到的障礙是目的地的無障礙環境及設施不完善；其次是缺乏同行者支援及公共交通無障礙程度不足。

葵青劇院洗手間有柱 輪椅難轉

巡查部分由輪椅使用者進行，76個文體旅場所涵蓋盛事場地、體育館及泳池、文化古蹟、表演場地等。結果發現，共1028項無障礙基礎設施中近六成「未達標」、即未完全符合《設計手冊：暢通無阻的通道2008》要求，包括葵青劇院暢通易達洗手間內有柱子，令輪椅無法轉身，只能直入直出；屏山文物徑7座建築物中有6座的入口欠缺斜道，輪椅未能進入等。

輪椅席只能電話購票 熱線難通

體育園：鼓勵平台設網上購輪椅席

團體指啟德體育園的無障礙設施狀况整體良好，但主場館及體藝館輪椅席只能以電話購票，惟熱線不易接通，有巡查員在英超球隊熱刺公開訓練門票開售首兩日致電熱線逾50次都無法接通，需以電郵查詢4次才獲回覆，又因輪椅席需場地及主辦單位確認才放票，巡查員花了71天始成功購票。

啟德體育園回覆稱，票務安排由活動主辦方負責，就個別票務平台未能即時處理經熱線購買輪椅座位門票的情况，已向相關平台反映情况。園方鼓勵主辦方及票務平台據實際營運情况和技術考慮，研究設立網上購買輪椅位門票及即場賣票的方案。

研究另提多項建議，包括促政府將「通用設計」概念納入《香港旅遊業發展藍圖2.0》，推出新景點時做無障礙設施評估；表演場地管理方於租賃協議加入條款，要求主辦機構為殘疾者提供與健全者相同的購票渠道。

相關字詞﹕無障礙 活動 表演場地 通用設計 設施 林素蔚 狄志遠 啟德體育園 復康會

