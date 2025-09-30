明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

政界：未收指示下屆年紀設限

【明報專訊】政圈一直盛傳年屆七旬議員下屆或「無得留低」，翻查資料，現屆70歲或以上立法會議員，連同梁君彥有12人，其中自由黨黨魁張宇人年紀最大（75歲）。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，按議會現有89名議員計算，年過70的佔一成多，比例不高，國際間不少議會年長議員比例更高，認為「老中青」組合亦是好事。

其餘10名年屆70議員包括經民聯主席盧偉國、副主席林健鋒和執委龍漢標；自由黨中委易志明；新民黨主席葉劉淑儀及常務副主席黎棟國；實政圓桌主席田北辰，以及無政黨的陳健波、謝偉銓及馬逢國。綜合多名資深政界人士說法，暫未有「指示」為下屆立會議員年紀設限。

73歲的黎棟國向本報稱，過往僅從傳媒報道得悉有關70歲的參選界線，他說目前只專注餘下的議會工作，對下屆參選與否未有決定，與黨友商量後有決定會公布。田北辰就說「沒有收到任何信息」指因年齡等問題不可爭取連任，稱現時會繼續全力投入工作。

劉兆佳：人才仍青黃不接 「老中青」組合好事

內地官場有「七上八下」不成文規定，即68歲便不能留任，而下屆不參選的馬逢國今年70歲，身兼港區人代的他認為本港體制與內地有別，不認為同一制度事必適用本港，否則大可更改選舉法例規定參選年齡上限。他強調參選與否屬個人考慮，若有能力、願意做，又有人支持，年紀不是從政障礙。

劉兆佳認為，擔任議員年紀非最重要，應視乎個人體力，「頭腦是否清晰」。他說本港的「完善選舉制度」仍處初期，人才仍青黃不接，相信議會以「老中青」組合是好事。

相關字詞﹕田北辰 立法會選舉 老人政治 黎棟國 馬逢國 劉兆佳 梁君彥 立法會

上 / 下一篇新聞