政界：未收指示下屆年紀設限

其餘10名年屆70議員包括經民聯主席盧偉國、副主席林健鋒和執委龍漢標；自由黨中委易志明；新民黨主席葉劉淑儀及常務副主席黎棟國；實政圓桌主席田北辰，以及無政黨的陳健波、謝偉銓及馬逢國。綜合多名資深政界人士說法，暫未有「指示」為下屆立會議員年紀設限。

73歲的黎棟國向本報稱，過往僅從傳媒報道得悉有關70歲的參選界線，他說目前只專注餘下的議會工作，對下屆參選與否未有決定，與黨友商量後有決定會公布。田北辰就說「沒有收到任何信息」指因年齡等問題不可爭取連任，稱現時會繼續全力投入工作。

劉兆佳：人才仍青黃不接 「老中青」組合好事

內地官場有「七上八下」不成文規定，即68歲便不能留任，而下屆不參選的馬逢國今年70歲，身兼港區人代的他認為本港體制與內地有別，不認為同一制度事必適用本港，否則大可更改選舉法例規定參選年齡上限。他強調參選與否屬個人考慮，若有能力、願意做，又有人支持，年紀不是從政障礙。

劉兆佳認為，擔任議員年紀非最重要，應視乎個人體力，「頭腦是否清晰」。他說本港的「完善選舉制度」仍處初期，人才仍青黃不接，相信議會以「老中青」組合是好事。