主席9年 74歲梁君彥不選立會 傳4人有潛力接任 七旬馬逢國亦不逐連任

金融界陳振英較獲看好

綜合消息，盛傳接替梁君彥擔任下屆立法會主席的潛在人選有4人，包括商界（第二）的廖長江、保險界陳健波、民建聯李慧琼及金融界陳振英，但考慮到各人現正兼任的公職、年齡等因素，港區人代兼財委會主席陳振英最獲看好。陳振英回覆本報表示，下屆主席由新一屆議員互選。

有否與中聯辦溝通？ 「與家人溝通更多」

至於梁君彥代表香港工業總會擔任的工業界（第一）議席，據悉，香港工業總會名譽會長、現任科技園董事局主席查毅超將接棒。

梁君彥昨日黃昏見記者，表示考慮到自己年逾70，與家人商量後決定不參選下屆立法會選舉。他形容是綜合考慮後的決定，包括家庭狀况及自己的意願，亦已一早向黨友表明不願再參選。被問到事前有否與中聯辦溝通，他稱與家人溝通更多，亦有與黨友商討如何處理好。

梁君彥說，提早宣布不參選的目的是讓有意參選者有充分時間準備，又說新一屆立法會選舉即將舉行，希望有年輕的有能之士參選，相信當選的議員會繼續支持特首和特區政府依法施政。至於對繼任人的期望，梁君彥稱，立法會內有能之士多得很，相信下屆議員會「慧眼識英雄」，選擇適合的人擔任主席。

立法會歷來有3人任主席，包括范徐麗泰、曾鈺成及梁君彥。

梁：年逾七旬 兼考慮家庭

劉兆佳：人選不可太年長 「不可瞌眼瞓」

全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，下任立法會主席人選，會是下屆連任議員中有足夠經驗並獲得其他人擁戴的人。至於年齡是否考慮，他認為有足夠經驗者的年齡不會太小，但太大亦不可，因需長時間主持會議，「不可以瞌眼瞓」或聽不清楚，否則難以維持議會工作，「更重要是體力、智力能否承擔重任」。

劉續稱，目前議會沒有「反對派」，比以往「容易很多」，現時立法會議程多由政府主導，如何監察政府、反映不同利益和聲音，讓社會民生發展等議題可在議會理性討論，是立法會主席的工作。

另外，年屆70的選委界別議員馬逢國向本報表示不參選下屆立法會選舉。他稱自己年紀不小，希望爭取時間做自己很想做的事，並早於上屆有類似想法，但當時適逢新選舉制度，擔心青黃不接，遂決定多做一屆，而事隔4年，他認為以其年紀，應讓有心有力、有意從政的年輕人接棒，做好傳承，讓年輕有志之士有更多機會。至於是否已覓得接任人，他說暫時未適合公布。

