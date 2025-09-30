明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

主席9年 74歲梁君彥不選立會 傳4人有潛力接任 七旬馬逢國亦不逐連任

【明報專訊】年底舉行的立法會選舉下月24日起展開提名期，74歲的立法會主席梁君彥昨日宣布不參選，意味其9年的立法會主席生涯即將畫上句號。梁君彥稱是綜合考慮後的決定，包括家庭狀况及個人意願，被問到有否與中聯辦溝通，他說與家人溝通更多。梁君彥的繼任人亦是另一焦點。年屆70歲的選委界別議員馬逢國亦向本報表示，不會參選下屆立法會選舉。

金融界陳振英較獲看好

綜合消息，盛傳接替梁君彥擔任下屆立法會主席的潛在人選有4人，包括商界（第二）的廖長江、保險界陳健波、民建聯李慧琼及金融界陳振英，但考慮到各人現正兼任的公職、年齡等因素，港區人代兼財委會主席陳振英最獲看好。陳振英回覆本報表示，下屆主席由新一屆議員互選。

有否與中聯辦溝通？ 「與家人溝通更多」

至於梁君彥代表香港工業總會擔任的工業界（第一）議席，據悉，香港工業總會名譽會長、現任科技園董事局主席查毅超將接棒。

梁君彥昨日黃昏見記者，表示考慮到自己年逾70，與家人商量後決定不參選下屆立法會選舉。他形容是綜合考慮後的決定，包括家庭狀况及自己的意願，亦已一早向黨友表明不願再參選。被問到事前有否與中聯辦溝通，他稱與家人溝通更多，亦有與黨友商討如何處理好。

梁君彥說，提早宣布不參選的目的是讓有意參選者有充分時間準備，又說新一屆立法會選舉即將舉行，希望有年輕的有能之士參選，相信當選的議員會繼續支持特首和特區政府依法施政。至於對繼任人的期望，梁君彥稱，立法會內有能之士多得很，相信下屆議員會「慧眼識英雄」，選擇適合的人擔任主席。

立法會歷來有3人任主席，包括范徐麗泰、曾鈺成及梁君彥。

梁：年逾七旬 兼考慮家庭

劉兆佳：人選不可太年長 「不可瞌眼瞓」

全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，下任立法會主席人選，會是下屆連任議員中有足夠經驗並獲得其他人擁戴的人。至於年齡是否考慮，他認為有足夠經驗者的年齡不會太小，但太大亦不可，因需長時間主持會議，「不可以瞌眼瞓」或聽不清楚，否則難以維持議會工作，「更重要是體力、智力能否承擔重任」。

劉續稱，目前議會沒有「反對派」，比以往「容易很多」，現時立法會議程多由政府主導，如何監察政府、反映不同利益和聲音，讓社會民生發展等議題可在議會理性討論，是立法會主席的工作。

另外，年屆70的選委界別議員馬逢國向本報表示不參選下屆立法會選舉。他稱自己年紀不小，希望爭取時間做自己很想做的事，並早於上屆有類似想法，但當時適逢新選舉制度，擔心青黃不接，遂決定多做一屆，而事隔4年，他認為以其年紀，應讓有心有力、有意從政的年輕人接棒，做好傳承，讓年輕有志之士有更多機會。至於是否已覓得接任人，他說暫時未適合公布。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕陳振英 立法會主席 梁君彥 立法會選舉

上 / 下一篇新聞