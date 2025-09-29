倡大學城准院校共享設施 互通學分

提深圳例 「飯堂效益都更高」

莫家豪以深圳大學城做例子，稱清華大學、北京大學和哈爾濱工業大學亦有進駐。據他了解，三校學生可共享城內飯堂、圖書館等設施，部分學分可互通，「你現在搞個飯堂都不容易、怕無人來吃，但如果共用、多些學生來吃，飯堂效益都會更高」。他不擔心實行有難度，舉例互通學分，「現在學生去完交流回來，我們都承認他的學分，為何同一校區我們反而不認呢？其實只是簽個agreement（協議）」。

對於報告提出洪水橋用地可發展高端專業服務和職業專才培訓、牛潭尾則發展生命健康科技產業等，莫家豪說本港人口老化，發展生命健康科技尤其值得支持。他提醒當局，儘管早前有詢問學界是否想參與大學城，但就如何發展、發展什麼領域，當局應更仔細諮詢，「一來你（政府）不可以強迫它（院校），二來發展都要給予誘因，問它需要發展些什麼」。

倡詳細諮詢學界 吸海外校

他續建議，當局和院校在發展大學城時，除投資基建，亦可吸引海外院校到大學城設校區，與本地院校合辦課程，尤其是人文和科技結合、工程管理人才等，相信可加強國際化。

另外，教育局長蔡若蓮早前稱對開設「國際版」中學文憑試（DSE）持開放態度，包括研究發展電子應考系統。莫家豪擔心電子平台或有試題泄漏風險，認為倘想增加DSE認受，開設境外考場更可行，指DSE現時已有內地「與考試場」，認為當局可研究逐步拓展試場到東南亞。