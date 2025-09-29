今年陸澳台新生佔26% 恒大倡吸東盟帶路學生

副校：海外亦多內地生 港非孤例

莫家豪曾任嶺大副校長，曾在海外大學授課，他憶述早年在澳洲大學教書，「好surprised （震驚），那邊的人周圍都是用Mandarin（普通話）」；後來他到英國，校內同樣有不少中國和印度學生，「其實全球都是這樣，香港不是孤例」。

稱地緣政治影響歐美生源

他說學生多元化固然重要，近年東南亞、南美甚至非洲亦多了學生來港。他稱受惠於美國不穩定政策，本學年8間資助大學吸納不少歐美生，但社會不應「過分樂觀」，將歐美生視為穩定生源，稱歐美具留學吸引力且距離較近的地方亦不少，例如巴黎和紐約。同時，他認為地緣政治影響大，不少以美國為首的西方國家常說中國大陸和香港的不是，「當他們（歐美生）不知是否事實，如果在歐洲已有書讀，為何還要來香港呢？」他認同新一份《施政報告》提出成立「留學香港專班」，惟建議專班應針對東盟及一帶一路國家學生，料吸引力會更大。

翻查今年初立法會特別財委會文件，6間自資院校上學年（2024/25）共有2.73萬名學士生，當中約17%（4689人）為MMT學生。政府早前宣布本學年起逐步放寬MMT限額，由10%至20%，上調至40%。本報查詢6間院校本學年收生狀况，樹仁回覆稱共取錄逾1900名本科新生，當中近兩成半為內地生；東華學院稱共取錄287名內地生，佔整體新生人數近兩成；都大表示共錄取逾1100名MMT學生；THEi稱非本地學士新生仍在獲批的20%限額內。

莫家豪說，恒大本學年取錄逾600個MMT學生，較上學年取錄約380人多，相信未來3至5年MMT收生可達40%上限。被問新一份《施政報告》未再放寬自資院校的「40%限額」，他認為合理，稱收生視乎師資、宿位等，料下學年將取錄約700個MMT學生。他說現時校內宿位僅1300至1400個，倘用盡40%收生即逾900人，擔心未能負荷，因此恒大近年除在新蒲崗承租約300個私營宿位，亦正與發展商洽商，計劃改裝酒店成宿舍，爭取兩年後能提供多300個宿位。

八大非本地生限額增「是好事」

新一份《施政報告》表明會放寬八大招收非本地生限額，由四成增至五成，莫稱增加是好事，惟前提是要確保院校有足夠配套，亦應考慮社會接受程度。至於限額未用盡，當局就接連放寬是否操之過急，他認為政府視五成限額為「方向」而非「績效指標」，相信各院校會按校情收生。

明報記者 曾諾晞