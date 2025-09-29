蔡若蓮：大學城須配合當區產業 借鑑各地 概念發展綱要料明年推

理大盼伙企業建實驗室

將於下月出任理工大學高級副校長（研究及創新）的趙汝恒表示，大學與當區產業配合的要求符合北部都會區現時發展步伐，而過往大學的科研偏向論文為主，未來研究或能配合產業發展及市場需要。他又稱本地大學的科研實力較強，期望大學在北都大學城可與新引進的重點企業共建實驗室，以培訓研究生及落地協助企業發展科研項目，而據其了解不少院校已提交北都大學城發展計劃書，仍有待政府提供土地分配等發展詳情。

嶺大校長特別顧問（公共事務）、立法會選委界別議員劉智鵬亦提到，大學城發展具體方向仍有待政府釐清，大學與政府需繼續溝通方能敲定更多細節。

促思考院校間合作

蔡：要為北都引入新元素

北都大學城3批土地包括洪水橋、牛潭尾及新界北新市鎮明年起陸續投入供使用。蔡若蓮昨日於商台《政好星期天》說，3批土地各有其策略定位，例如牛潭尾及洪水橋分別重點發展創新科技及高端專業服務，因此各院校規劃發展時，應考慮如何配合當區發展、八大中心或國際教育樞紐的需要，同時思考院校之間如何合作，使大學城能結合產業、學術及研究發展，為北都帶來新元素及產生協同效應。蔡若蓮強調，院校要有新思維，大學城絕非僅將「原來的校舍搬入新校舍」或「一幢幢」模式各自獨立發展。

蔡又說，各院校及部門專家意見均重要，政府有就大學城發展與各資助及自資院校持續溝通，不少院校已提交初步發展意向及計劃書，當政府提出增加大學城用地後，亦有通知各院校調整發展意向。

土地用途規定 議員籲留彈性

立法會新界北議員劉國勳認為，未來北都發展後有大量產業及研發人才需求，政府要求各院校與土地板塊產業互相配合，符合北都「學研產居」的發展策略；惟政府以往在規定土地用途上「界線分得好清」，但未來大學城的土地或有部分同時具教育、生產或研發目的，故期望政府規劃時應在土地用途上提供靈活彈性安排。他指洪水橋用地下年完成平整工程，可供大學興建設施，政府應在制定概念發展綱要的同時盡快批出用地予大學發展，否則若要等待概念發展綱要出爐才開始發展，或已拖慢進度。

