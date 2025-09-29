明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

蔡若蓮：大學城須配合當區產業 借鑑各地 概念發展綱要料明年推

【明報專訊】《施政報告》提出成立「北都發展委員會」，下設3個工作組，包括「大學城籌劃及建設組」，以加快北部都會區大學城發展。教育局長蔡若蓮稱該工作組已開始工作，將參考不同國家及地區的大學城發展模式及經驗，期望能在有限空間發揮最大效益，料2026年會推出概念發展綱要。她又表明建大學城並非單純為院校增加教學空間，亦不止由「原來的校舍搬入新校舍」，各院校須與該土地板塊的產業互相配合，同時思考院校之間如何合作，為北都引入新元素。

理大盼伙企業建實驗室

將於下月出任理工大學高級副校長（研究及創新）的趙汝恒表示，大學與當區產業配合的要求符合北部都會區現時發展步伐，而過往大學的科研偏向論文為主，未來研究或能配合產業發展及市場需要。他又稱本地大學的科研實力較強，期望大學在北都大學城可與新引進的重點企業共建實驗室，以培訓研究生及落地協助企業發展科研項目，而據其了解不少院校已提交北都大學城發展計劃書，仍有待政府提供土地分配等發展詳情。

嶺大校長特別顧問（公共事務）、立法會選委界別議員劉智鵬亦提到，大學城發展具體方向仍有待政府釐清，大學與政府需繼續溝通方能敲定更多細節。

促思考院校間合作

蔡：要為北都引入新元素

北都大學城3批土地包括洪水橋、牛潭尾及新界北新市鎮明年起陸續投入供使用。蔡若蓮昨日於商台《政好星期天》說，3批土地各有其策略定位，例如牛潭尾及洪水橋分別重點發展創新科技及高端專業服務，因此各院校規劃發展時，應考慮如何配合當區發展、八大中心或國際教育樞紐的需要，同時思考院校之間如何合作，使大學城能結合產業、學術及研究發展，為北都帶來新元素及產生協同效應。蔡若蓮強調，院校要有新思維，大學城絕非僅將「原來的校舍搬入新校舍」或「一幢幢」模式各自獨立發展。

蔡又說，各院校及部門專家意見均重要，政府有就大學城發展與各資助及自資院校持續溝通，不少院校已提交初步發展意向及計劃書，當政府提出增加大學城用地後，亦有通知各院校調整發展意向。

土地用途規定 議員籲留彈性

立法會新界北議員劉國勳認為，未來北都發展後有大量產業及研發人才需求，政府要求各院校與土地板塊產業互相配合，符合北都「學研產居」的發展策略；惟政府以往在規定土地用途上「界線分得好清」，但未來大學城的土地或有部分同時具教育、生產或研發目的，故期望政府規劃時應在土地用途上提供靈活彈性安排。他指洪水橋用地下年完成平整工程，可供大學興建設施，政府應在制定概念發展綱要的同時盡快批出用地予大學發展，否則若要等待概念發展綱要出爐才開始發展，或已拖慢進度。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕大學城 北都大學城 施政報告 蔡若蓮 大學城籌劃及建設組 北都發展委員會

上 / 下一篇新聞