明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

港澳辦轉載抨美領事邀約陳方安生文章

【明報專訊】美國駐港新領事伊珠麗（Julie Eadeh）上月履新，港澳辦近日三度轉發大公文匯文章，批評她邀請前政務司長陳方安生等「反中亂港分子」出席歡迎宴。港澳辦昨轉載《大公報》時評，文章質疑伊珠麗是否想「重操亂港舊業」、「破壞香港來之不易的繁榮穩定」，是否「以符合外交官身分的方式在港履職」。

近日三度轉發大公文匯

時評質疑「重操亂港舊業」

外交部駐港公署前日深夜公布，特派員崔建春日前接受伊珠麗的到任拜會，並提到崔建春「要求伊珠麗以符合外交官身分的方式在港履職，不得干涉香港事務和中國內政」，措辭明顯較前任美領梅儒瑞上任會面時嚴厲。

領館：與崔建春談話坦誠具成效

美國駐港澳領事館發言人回覆本報稱，伊珠麗和崔建春進行了坦誠而具成效的談話，但沒討論外交活動的細節。

《大公報》昨所刊時評題為「提出警告 劃下紅線」，引述公署公布崔建春與伊珠麗會面時說法，形容「『字少』但『事大』」，雖無明確的警告字眼，但「可以說無一處不在『劃紅線』」，又形容「實際上是對伊珠麗履新一個多月來的表現所發出的嚴正警告」。

文章亦重提伊珠麗2019年曾與前香港眾志成員黃之鋒、羅冠聰等人會面，又稱今次獲邀出席歡迎宴的陳方安生在2014及2019年與美國時任副總統會面，要求美方介入香港事件，質疑陳太今次獲邀的動機。

港澳辦上周三先後轉載大公文匯兩篇報道，矛頭均指向伊珠麗、陳方安生及民主黨前主席劉慧卿。

上 / 下一篇新聞