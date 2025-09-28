港澳辦轉載抨美領事邀約陳方安生文章

近日三度轉發大公文匯

時評質疑「重操亂港舊業」

外交部駐港公署前日深夜公布，特派員崔建春日前接受伊珠麗的到任拜會，並提到崔建春「要求伊珠麗以符合外交官身分的方式在港履職，不得干涉香港事務和中國內政」，措辭明顯較前任美領梅儒瑞上任會面時嚴厲。

領館：與崔建春談話坦誠具成效

美國駐港澳領事館發言人回覆本報稱，伊珠麗和崔建春進行了坦誠而具成效的談話，但沒討論外交活動的細節。

《大公報》昨所刊時評題為「提出警告 劃下紅線」，引述公署公布崔建春與伊珠麗會面時說法，形容「『字少』但『事大』」，雖無明確的警告字眼，但「可以說無一處不在『劃紅線』」，又形容「實際上是對伊珠麗履新一個多月來的表現所發出的嚴正警告」。

文章亦重提伊珠麗2019年曾與前香港眾志成員黃之鋒、羅冠聰等人會面，又稱今次獲邀出席歡迎宴的陳方安生在2014及2019年與美國時任副總統會面，要求美方介入香港事件，質疑陳太今次獲邀的動機。

港澳辦上周三先後轉載大公文匯兩篇報道，矛頭均指向伊珠麗、陳方安生及民主黨前主席劉慧卿。