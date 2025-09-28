設項目清單倡獸醫先徵客同意 涵預計收費

列17項 倡闡療法風險

該清單列出9個範疇共17個項目，除建議獸醫應向客戶解釋擬議醫療程序及收費，亦建議獸醫就醫療程序風險、併發症或不良反應等徵詢客戶同意；執行與麻醉及鎮靜相關程序時，應就潛在副作用徵詢客戶同意並事先評估；以及獸醫應向客戶解說預期的術後護理及緊急療法等。

團體憂只「建議」或不跟 倡立例

動物權益及福祉協會主席賴嘉敏表示，不時有市民投訴獸醫收費欠透明，獸醫執行醫療或檢查程序前未有解說，亦無講明每個程序收費，致有主人收到帳單才知道一系列程序貴至10多萬元，「可能主人只是提了一句，懷疑寵物曾經打架，醫生就自行安排一系列程序，照這樣那樣，但最後可能只是感冒，主人角度可能會覺得濫收費用」。

賴認為，獸醫管理局列出清單，建議獸醫執行程序前先徵詢寵物主人同意是好事，但擔心若只是建議，獸醫未必執行，建議當局直接訂立規例，列明獸醫被裁定濫收費用投訴成立的罰則，以增阻嚇。賴補充，要有效打擊濫收費用，亦視乎獸醫管理局接獲投訴有否積極跟進，重申冀當局加強執法。

民建聯立法會議員陳克勤認為，「建議清單」有助主人安排寵物治療前了解更多醫療風險和收費，但立例規管收費有難度，因寵物病情有不同程度，相信此清單日後可作為局方處理投訴時的參考，以調查獸醫有否失當。