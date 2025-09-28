明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

設項目清單倡獸醫先徵客同意 涵預計收費

【明報專訊】為加強規管業界，獸醫管理局發布一份清單，建議獸醫應就清單內的項目徵詢客戶同意，包括醫療程序的預計收費（estimated cost of the procedure）及收費方式，並建議獸醫向客戶解釋擬議手術或治療的目的、有否其他療法等，清單前日已上載至官網供業界參考。有動保團體稱，不時有市民投訴獸醫收費欠透明，歡迎局方提出獸醫應向客戶解說收費，但擔心只屬「建議」，業界未必執行，倡長遠考慮訂立規例監管濫收費用。

列17項 倡闡療法風險

該清單列出9個範疇共17個項目，除建議獸醫應向客戶解釋擬議醫療程序及收費，亦建議獸醫就醫療程序風險、併發症或不良反應等徵詢客戶同意；執行與麻醉及鎮靜相關程序時，應就潛在副作用徵詢客戶同意並事先評估；以及獸醫應向客戶解說預期的術後護理及緊急療法等。

團體憂只「建議」或不跟 倡立例

動物權益及福祉協會主席賴嘉敏表示，不時有市民投訴獸醫收費欠透明，獸醫執行醫療或檢查程序前未有解說，亦無講明每個程序收費，致有主人收到帳單才知道一系列程序貴至10多萬元，「可能主人只是提了一句，懷疑寵物曾經打架，醫生就自行安排一系列程序，照這樣那樣，但最後可能只是感冒，主人角度可能會覺得濫收費用」。

賴認為，獸醫管理局列出清單，建議獸醫執行程序前先徵詢寵物主人同意是好事，但擔心若只是建議，獸醫未必執行，建議當局直接訂立規例，列明獸醫被裁定濫收費用投訴成立的罰則，以增阻嚇。賴補充，要有效打擊濫收費用，亦視乎獸醫管理局接獲投訴有否積極跟進，重申冀當局加強執法。

民建聯立法會議員陳克勤認為，「建議清單」有助主人安排寵物治療前了解更多醫療風險和收費，但立例規管收費有難度，因寵物病情有不同程度，相信此清單日後可作為局方處理投訴時的參考，以調查獸醫有否失當。

上 / 下一篇新聞