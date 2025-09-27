美領伊珠麗到任拜會 崔建春促不干涉內政

伊珠麗：推進積極議程 推動美港合作

外交部駐港公署公布提及，崔建春要求伊珠麗為中美、港美關係發展和香港繁榮穩定發揮建設作用；並引述伊珠麗在會上稱，她將帶領美國駐港澳總領事館「推進積極議程，推動美港交流合作」。

上一任美國駐港澳總領事梅儒瑞於2022年履新後，曾拜會時任外交部駐港特派員劉光源，外交部駐港公署當日公布消息，引述劉「介紹了中國共產黨第20次全國代表大會的重大意義和重要成果，並就中美兩國元首峇厘島會晤達成的重要共識、中美關係及香港形勢等同梅儒瑞深入交流」。

美國駐港澳總領事館日前為伊珠麗舉辦歡迎酒會。館方回覆本報稱，伊珠麗在會上承諾透過「積極、合作且具前瞻性的議題」，促進美國在港利益，保持港美穩健聯繫。