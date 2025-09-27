明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

簡樸房條例通過 何永賢料租金不大升

【明報專訊】立法會昨日以不記名投票方式三讀通過《簡樸房條例草案》，明年3月起規管俗稱「劏房」的分間單位，日後出租分間單位須符合居住環境的最低標準，包括面積至少要有8平方米、有獨立廁所等，並須符合消防安全等要求，在取得認證後才可出租。房屋局長何永賢形容立法是為香港告別劣質劏房踏出具重大意義一步，預期劏房租金難以大幅上調。有經營分間單位業界人士關注簡樸房認證涉多個專業範疇，促請當局准許單一認證安排，否則恐改裝成本上漲，加重經營壓力。

稱現已管租金 有合理時間做認證

何永賢就草案恢復二讀辯論發言稱，政府留意到社會上部分人擔心為分間單位引入最低標準，或會令相關業主、營運者將合規成本透過加租轉嫁租客，重申現行分間單位租務管制已對分間單位租金有所規管，加上未來數年公營房屋供應大增，相信輪候公屋市民對劏房需求會逐步減少。

何又稱，現時全港約有11萬住宅樓宇分間單位，涉約22萬名居民，理解分間單位業主和住戶需時適應全新規管制度，政府會為現存分間單位提供48個月過渡期，包括設12個月登記期，登記後亦有36個月寬限期，讓業主有合理時間為單位做改裝工程和申請簡樸房認證；當局亦會將寬限期屆滿前6個月訂為「倒數期」，禁止已登記但仍未取得認證的分間單位訂立新租賃，以免業主拖延至寬限期最後一刻才改裝單位或申請認證。

「解決劏房問題」工作組長、副財政司長黃偉綸昨在社交平台發帖稱，隨着《簡樸房條例》明年3月生效，告別劣質劏房將有更清晰時間表，市民亦可望早日擺脫惡劣居住環境。

業界促准單一認證 減業主壓力

香港簡樸房經營者協會主席陳顯熹表示，簡樸房條例生效後，月租2000至3000元的劣質劏房或被淘汰，供求調整令部分地區分間單位租金上升，但並非只因新例實施引致，而是客源需求等因素影響。他相信新例不會刺激租金大升。陳又稱，不排除部分經營者在分間單位引入最低標準後，想把改裝合規成本轉嫁租客，但現時劏房租管條例已規限單位租金升幅，「不是業主話加就加」，相信部分劣質劏房租戶會流向牀位或太空艙。

對於今次立法對業界的最大影響，陳顯熹稱很多執行細節仍未清晰交代，現只知執行方向，如改裝單位須符合多項要求如結構、消防、水電等，但不同專業成本動輒數萬元，故協會促請當局准許單一專業人士處理認證安排，以減輕業主應付單位合規成本壓力。

上 / 下一篇新聞