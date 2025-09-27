簡樸房條例通過 何永賢料租金不大升

稱現已管租金 有合理時間做認證

何永賢就草案恢復二讀辯論發言稱，政府留意到社會上部分人擔心為分間單位引入最低標準，或會令相關業主、營運者將合規成本透過加租轉嫁租客，重申現行分間單位租務管制已對分間單位租金有所規管，加上未來數年公營房屋供應大增，相信輪候公屋市民對劏房需求會逐步減少。

何又稱，現時全港約有11萬住宅樓宇分間單位，涉約22萬名居民，理解分間單位業主和住戶需時適應全新規管制度，政府會為現存分間單位提供48個月過渡期，包括設12個月登記期，登記後亦有36個月寬限期，讓業主有合理時間為單位做改裝工程和申請簡樸房認證；當局亦會將寬限期屆滿前6個月訂為「倒數期」，禁止已登記但仍未取得認證的分間單位訂立新租賃，以免業主拖延至寬限期最後一刻才改裝單位或申請認證。

「解決劏房問題」工作組長、副財政司長黃偉綸昨在社交平台發帖稱，隨着《簡樸房條例》明年3月生效，告別劣質劏房將有更清晰時間表，市民亦可望早日擺脫惡劣居住環境。

業界促准單一認證 減業主壓力

香港簡樸房經營者協會主席陳顯熹表示，簡樸房條例生效後，月租2000至3000元的劣質劏房或被淘汰，供求調整令部分地區分間單位租金上升，但並非只因新例實施引致，而是客源需求等因素影響。他相信新例不會刺激租金大升。陳又稱，不排除部分經營者在分間單位引入最低標準後，想把改裝合規成本轉嫁租客，但現時劏房租管條例已規限單位租金升幅，「不是業主話加就加」，相信部分劣質劏房租戶會流向牀位或太空艙。

對於今次立法對業界的最大影響，陳顯熹稱很多執行細節仍未清晰交代，現只知執行方向，如改裝單位須符合多項要求如結構、消防、水電等，但不同專業成本動輒數萬元，故協會促請當局准許單一專業人士處理認證安排，以減輕業主應付單位合規成本壓力。