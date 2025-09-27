首7月入侵系統案件減35% 損失金額飈10倍

警：黑客結合AI 尋高價值目標

至於涉勒索軟件的案件，警方今年首7個月錄得26宗，與去年相若，受害人皆無損失。網罪科警司許綺惠認為部分人未必會報警，數字僅冰山一角。她說，交贖金只會助長勒索行為，呼籲不要繳交，而近年不少黑客會雙重勒索，即使事主已交贖金，被竊取資料仍被上載至其他網站。

近年科技罪案數字及損失金額均錄得明顯升幅，直至去年才稍為回落（見表）。許綺惠說，有別昔日釣魚網站「錯漏百出」，近年黑客攻擊手法愈趨專業，舉例黑客會在公開網站或社交媒體蒐集資料，結合人工智能深偽技術以提高可信度，甚或利用人工智能發動攻擊、入侵系統，以至與被勒索者商量金額等，令不法分子更易尋找高價值目標，人工智能的威脅不容忽視。

投資騙案 退休婦失3000萬

另外，本港今年首7月錄得約1.9萬宗科技罪案，較去年微跌0.9%，主要涉網購、求職及投資騙案等，損失金額約36.39億元，按年上升逾18%。警方表示，單一金額最大宗案件的事主為65歲退休女士，疑犯在facebook邀請她加入WhatsApp投資群組，她其後被誘騙下載有問題的應用程式。事主去年10月至今年4月轉帳共3000萬元至不同帳戶，至未能提款才發現受騙。

警方今年展開「淨網行動」，聯絡89家互聯網服務供應商，要求清理逾3.9萬項網絡威脅，修正逾3.8萬部存有網絡安全漏洞的電腦及伺服器。在逾3.9萬項網絡威脅中，逾3.4萬項涉釣魚網站，當中近半涉冒充政府機構、社交媒體、證券行業及酒店網站等。警方亦聯同國際刑警及各國執法，封鎖及下架逾兩萬個惡意網域，並在海外拘捕32人。

網罪科網絡安全分組總督察崔燿宗建議市民定期更新系統及軟件，確保應用程式和軟件為最新版本，並及時安裝安全更新；另建議市民定期掃描並修正漏洞，減少被攻擊風險。