明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

首7月入侵系統案件減35% 損失金額飈10倍

【明報專訊】警方今年首7個月錄得24宗入侵系統案件，較去年同期減約35%，但同期涉及的損失金額約3940萬元，較去年同期升逾10倍。警方表示數字反映騙徒會尋找高價值目標，令損失金額上升，金額最大案件涉及一間金融公司，其系統今年6月遭黑客入侵，300個單位的穩定幣及加密貨幣被轉走，損失約2600萬元。

警：黑客結合AI 尋高價值目標

至於涉勒索軟件的案件，警方今年首7個月錄得26宗，與去年相若，受害人皆無損失。網罪科警司許綺惠認為部分人未必會報警，數字僅冰山一角。她說，交贖金只會助長勒索行為，呼籲不要繳交，而近年不少黑客會雙重勒索，即使事主已交贖金，被竊取資料仍被上載至其他網站。

近年科技罪案數字及損失金額均錄得明顯升幅，直至去年才稍為回落（見表）。許綺惠說，有別昔日釣魚網站「錯漏百出」，近年黑客攻擊手法愈趨專業，舉例黑客會在公開網站或社交媒體蒐集資料，結合人工智能深偽技術以提高可信度，甚或利用人工智能發動攻擊、入侵系統，以至與被勒索者商量金額等，令不法分子更易尋找高價值目標，人工智能的威脅不容忽視。

投資騙案 退休婦失3000萬

另外，本港今年首7月錄得約1.9萬宗科技罪案，較去年微跌0.9%，主要涉網購、求職及投資騙案等，損失金額約36.39億元，按年上升逾18%。警方表示，單一金額最大宗案件的事主為65歲退休女士，疑犯在facebook邀請她加入WhatsApp投資群組，她其後被誘騙下載有問題的應用程式。事主去年10月至今年4月轉帳共3000萬元至不同帳戶，至未能提款才發現受騙。

警方今年展開「淨網行動」，聯絡89家互聯網服務供應商，要求清理逾3.9萬項網絡威脅，修正逾3.8萬部存有網絡安全漏洞的電腦及伺服器。在逾3.9萬項網絡威脅中，逾3.4萬項涉釣魚網站，當中近半涉冒充政府機構、社交媒體、證券行業及酒店網站等。警方亦聯同國際刑警及各國執法，封鎖及下架逾兩萬個惡意網域，並在海外拘捕32人。

網罪科網絡安全分組總督察崔燿宗建議市民定期更新系統及軟件，確保應用程式和軟件為最新版本，並及時安裝安全更新；另建議市民定期掃描並修正漏洞，減少被攻擊風險。

相關字詞﹕網罪科 科技罪案 勒索軟件 入侵系統

上 / 下一篇新聞