要聞

東區醫院病翁涉拔同房導管被捕

【明報專訊】東區醫院一名八旬男病人遭同房八旬病人拔去身上喉管，幸無大礙，至昨晚情况穩定，拔去他人喉管的男病人涉傷人被捕。據悉，被捕者與事主不相識，他報稱誤認事主是他的妻子，以為有人將喉管裝設於其身上傷害她，故拔去喉管。東區醫院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報事件。

兩人不相識 聲稱「誤認妻子受害」

東區醫院發言人說，事發昨凌晨約3時，內科病房一名職員發現一名83歲男病人頸部的血液透析導管鬆脫，當時有另一名同病房男病人站在病牀旁邊，職員隨即通知醫護人員處理；醫護即時為導管鬆脫病人檢查及治療，並聯絡病人家屬。發言人續稱醫院非常重視事件，已會見家屬及報警，醫院會全力配合警方調查。

護士總工會會長蘇肖娟向本報稱，病人自行拔喉或騷擾其他病人情况曾有發生，但向其他病人拔喉從未聽聞。她說被拔喉病人所做血液透析是較高風險程序，或需24小時進行，較常見在急症病房等特定空間進行，於普通病房「洗血」較少見，需調查動機。

警方昨早11時許接到東區醫院職員報案，指一名83歲姓林男病人身上的醫療喉管懷疑被人拔去。該病人經醫護人員處理喉管後清醒，接報到場警員經初步調查，相信是同房另一83歲姓羅病人拔去事主喉管，以涉嫌傷人拘捕羅翁。現場消息稱，羅翁被捕後仍留醫東區醫院，現場一直有警員看守；事主則被轉到另一病房。案件列作傷人，由東區警區刑事調查隊第五隊跟進，其動機待查。

據悉，被捕者與事主互不相識，羅翁聲稱誤認對方為妻子，認為妻子不用插喉，疑有人傷害她，故拔去其喉管。據了解，羅翁與事主同為A5男內科病房病人，兩人牀位鄰近，而事主被拔去喉管後，醫療儀器警報響起，醫護即上前制止及處理。

相關字詞﹕病人 傷人 拔喉 東區醫院

