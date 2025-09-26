議員倡效粵「五停」 孫玉菡：願了解 稱港風後復常快 應珍惜現制度

吳永嘉不認同惡劣天氣全面停工

郭偉强表示，超強颱風「樺加沙」吹襲下，有不少員工要冒險上班，惟未必可獲額外值班及交通津貼，關注當局如何防止不公平情况出現。孫玉菡稱，香港每年均面對熱帶氣旋等天氣情况，相信一般僱主及僱員已就惡劣天氣時上班安排協商，呼籲僱主做好本分。

陸頌雄稱停工非「一刀切」 可設豁免

經民聯吳永嘉不認同要全面停工，舉例港鐵在惡劣天氣下仍要提供鐵路資訊、立法會秘書處亦要運作，「假設全面停工，我哋有冇可能齊齊整整今（昨）日坐喺度開會呢？」 工聯會陸頌雄則說，停工並非要「一刀切」，可設豁免機制，讓警察、醫護等繼續工作，而廣東省採取「五停」機制，建議政府請教內地當局。

孫玉菡說，不同行業及工種環環緊扣，不能單純以個別行業及工種的一般性質，決定是否屬緊急服務。他稱明白現行守則或要及時更新，願意向不同地方了解其做法，惟香港已設立行之有效的方法，且社會復常速度非常快，認為應珍惜現有制度及運作方式。

違惡劣天氣指引者 孫：應勞資關係科調停

勞聯周小松稱，曾收投訴指僱主扣減未有在惡劣天氣上班員工的假期等，關注當局會否行政處罰違反《惡劣天氣及「極端情况」下工作守則》的僱主。孫玉菡說，相關情况應透過勞工處勞資關係科調停，不適宜因相關爭拗而在其他方面對僱主施加限制，否則或窒礙經濟發展，並影響僱主投資信心。

另外，工聯會鄧家彪昨提出口頭質詢問，關注當局如何紓緩建造業、餐飲業及零售業失業情况，亦建議設更強硬措施，例如凍結或暫緩輸入外勞等。

孫玉菡重申，輸入外勞的大前提是確保本地工人優先就業，相信《施政報告》提出一系列收緊輸勞措施奏效。他又說，留意到某些行業失業人數上升，政府已針對作出因時制宜措施。