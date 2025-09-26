清潔工10號波「自發」開工 勞處調查 涉職安例 重申僱主有責確保員工安全

記者昨午到訪天瑞邨，有清潔工稱以往打風會收集大廈垃圾並存放於大廈內，不會搬到垃圾站，估計涉事工友或擔心大廈內無位存放，才將垃圾運往垃圾站。他說該工友昨日無上班，而昨早則有房署職員提醒惡劣天氣下不應在戶外工作。

比對屋邨環境與片中渠蓋等位置，相信事發地點為瑞國樓旁行車通道，該處鄰近垃圾站。昨日現場所見，該垃圾站與另一鄰近瑞輝樓的垃圾站均放滿大垃圾桶及雜物，等待食環署運走。有清潔工稱打風期間收集的垃圾量比平日多。

房署「感謝敬業」 已提醒外判商安全為先

房署前晚回覆稱關注事件，已向涉事外判商員工了解，得悉對方為免惡劣天氣下大廈垃圾堆積，自發返回崗位，並曾於戶外工作，署方感謝對方敬業，同時勸喻對方注意安全。房署昨晚回覆時確認，署方職員昨早曾與清潔外判商代表及員工會面，提醒外判商惡劣天氣下須以員工安全為首要考慮，並提醒工人注意安全，重申惡劣天氣下外判商會盡量避免安排員工戶外工作。昨天瑞（一）及（二）邨有約60名清潔工當值，與平日人數相若。

外判商：有口頭叫停 日後書面下指令

外判商新利清潔有限公司表示，10號風球前，主管曾口頭通知所有清潔工停止戶外工作，安排他們在室內守候，涉事員工可能出於高度責任感，未有通知主管及衡量安全情况，自發處理垃圾，強調絕非公司本意，往後會改善指令傳達流程，不僅口頭下達，更會書面確認。新利表示涉事員工昨日放例假，因而沒有上班。

勞工處表示已知悉事件，並展開調查，重申根據職安健法例，僱主有責任確保僱員工作時的安全及健康，如需安排僱員在惡劣天氣下工作，首要考慮工人安全，須預先評估風險，及早部署並採取安全措施。

工會：工友怕惹投訴 冀房署訂明安排

清潔服務業職工會總幹事何靜姍稱，工友擔心垃圾堆積照開工的情况確實存在，一來怕惹投訴，二來想減輕工作壓力。她說，食環署有訂明惡劣天氣下工作安排，如8號風球和黑雨生效時會暫停戶外工作，9號風球則停止收集垃圾，促請房署亦訂明相關工作安排並清晰向工友傳達，勿要工友自行判斷。她呼籲市民打風時減少棄置垃圾，以減輕工友壓力。

明報記者