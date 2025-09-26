300公頃新界農地受損 緊急補助今起可申

中國建築義工清塌樹 村民要道復通

另外，打風期間本港錄得逾千宗塌樹報告，中國建築社區應急義工隊接獲沙田民政處求助，昨早往沙田火炭黃竹洋村徑清理塌樹。中國建築表示，該路段是黃竹洋村對外唯一通道，全村逾120名居民中近半為長者，義工隊昨召集近30名義工及調派4架吊機車、攜帶油鋸等到場清理，最後為兩名急需就醫的長者及4名學童開路。村長表示感謝義工隊解居民燃眉之急。

漁護署發言人說，每次打風或天災後，署方人員均聯絡農戶、養魚戶及漁民，評估農地、魚排、魚塘及漁船損毁情况，視乎損毁程度展開援助行動，並向受影響者提供紓解安排。當局今次會繼續根據既定準則，從救援基金中發放適當援助金額予受影響合資格農戶、養魚戶及漁民。

翻查漁護署緊急救援基金執行指引及發放細則，當局稱只考慮向真正小本經營全職農民發放補助，如禽畜房舍及農場建築物損毁或嚴重損壞，會按重建成本50%評算補助金，最高21,220元；若損失農作物或禽畜，則按受影響面積或禽畜數量計算。若整個農場損毁程度少於三分之一不會獲補助。申請人可親身往元朗政府合署5樓或網上遞交申請。