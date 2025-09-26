明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

300公頃新界農地受損 緊急補助今起可申

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」襲港造成本港多處水浸及樹木倒塌，元朗信芯園農莊早前在網上發放短片，原本種植了稻米及向日葵的農田，在風暴後整片被水淹波。漁護署昨日表示，據初步調查，約300公頃新界農地、部分養魚區魚排及一些漁船有不同程度損毁，受今次打風影響而導致嚴重損失的本地農戶、養魚戶及漁民，今日起可向署方申請緊急救援基金。農戶及養魚戶申請截止日期為下月8日，捕撈漁民申請截止日期為11月11日。

中國建築義工清塌樹 村民要道復通

另外，打風期間本港錄得逾千宗塌樹報告，中國建築社區應急義工隊接獲沙田民政處求助，昨早往沙田火炭黃竹洋村徑清理塌樹。中國建築表示，該路段是黃竹洋村對外唯一通道，全村逾120名居民中近半為長者，義工隊昨召集近30名義工及調派4架吊機車、攜帶油鋸等到場清理，最後為兩名急需就醫的長者及4名學童開路。村長表示感謝義工隊解居民燃眉之急。

漁護署發言人說，每次打風或天災後，署方人員均聯絡農戶、養魚戶及漁民，評估農地、魚排、魚塘及漁船損毁情况，視乎損毁程度展開援助行動，並向受影響者提供紓解安排。當局今次會繼續根據既定準則，從救援基金中發放適當援助金額予受影響合資格農戶、養魚戶及漁民。

翻查漁護署緊急救援基金執行指引及發放細則，當局稱只考慮向真正小本經營全職農民發放補助，如禽畜房舍及農場建築物損毁或嚴重損壞，會按重建成本50%評算補助金，最高21,220元；若損失農作物或禽畜，則按受影響面積或禽畜數量計算。若整個農場損毁程度少於三分之一不會獲補助。申請人可親身往元朗政府合署5樓或網上遞交申請。

相關字詞﹕塌樹 超強颱風樺加沙 農地 漁民 農業 漁護署 水浸 樺加沙

上 / 下一篇新聞