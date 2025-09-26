前土力處長倡加高海堤 商戶裝更強化玻璃

談防線內移 稱沿海設施多難搬

超強颱風「樺加沙」除為本港帶來風雨，強烈的風暴潮加上越堤浪，令沿岸地區水浸之餘，海浪亦衝擊沿岸設施，造成嚴重破壞；除了富麗敦酒店，將軍澳海濱長廊亦是重災區，多間臨海餐廳被海浪蹂躪。土木工程處長黃志斌昨視察將軍澳海濱長廊，了解設施破壞情况。

曾任香港工程師學會會長的陳健碩昨向本報指出，全球變暖令水位不斷上升，超強颱風引致風暴潮進一步推高水位，加上海浪，對沿岸威脅日增。他指海浪大小受3個因素影響，包括風向、風速及吹程，吹程愈長海浪愈大，風暴潮下的海浪破壞力尤其強勁，並提到2018年「山竹」襲港時，大浪令將軍澳海濱長廊大部分地磚受破壞。他說富麗敦酒店與將軍澳臨海餐廳情况類似，認為若商戶經濟能力許可，可安裝較高級別強化玻璃，強度與石屎或鋼筋相若，加強抵禦海浪能力。

受災酒店對出擬建防波堤

消息稱，富麗敦酒店選址在海圖基準以上7.45米，較岸邊陸地5.45米高兩米，而酒店與岸邊距離約20米。消息又指根據發展局今年1月初就香港仔避風塘擴建部分發展遊艇停泊設施項目邀請市場提交意向書，該項目擬建東面防波堤，位於酒店對出以南海面，相信有助減低海浪衝擊。

風險日增 籲長遠公共設施遷岩洞

陳健碩認為，海堤有助減低湧浪冲擊，但不能提供百分百保障，認為若情况許可，酒店對出海岸應加高海堤，但海堤亦不能無限加高，沿岸發展長遠要根據最新情况，例如海水高度及海浪破壞力等去規劃，除將海岸防線向後移，更可考慮將公共設施遷入岩洞，「因為風險只會與日俱增」。

天文台前台長林超英昨於社交媒體發文稱，臨海規劃應考慮極端天氣因素，指氣候變化令水位持續上升，風暴帶來的風暴潮只會更強勁，臨海規劃要思考一下。他說1立方米的水相等於1公噸重量，越堤浪再加上速度，衝擊力更大。