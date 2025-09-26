明報新聞網
話你知：有法可依 澳門准強撤 台可劃禁區

【明報專訊】現時公眾在惡劣天氣下到岸邊追風逐浪，若非踏足已宣布暫時封閉的刊憲泳灘，當局基本上只能勸喻。立法會港島東議員梁熙表示，現時無法例針對「追風」行為，倡當局參考澳門的民防法律，當特首宣布進入突發狀態後，有權強制撤離生命受威脅的人、禁止或限制市民進入特定範圍；另可參考台灣《災害防救法》，將沿海地區劃為警戒區，勸喻市民離開，否則執法。他同意執法人員難以全天候駐守海邊，但認為必要時需有法可依。

梁熙倡參考 稱必要時有法可依

澳門《民防法律制度》2020年生效，將自然災害突發公共事件劃分為「一般」至「災難」等5個分級。一旦特首刊憲或在傳媒宣布突發公共事件生效，若突發公共事件達第3級「即時預防」或更高級別狀態，當局有權強制撤離生命正受威脅者，以及禁止或限制個人或交通工具在特定範圍內停留或通行等。不服從命令者最高可被判240日罰金或監禁兩年。

至於台灣《災害防救法》第30條，則列明各級政府成立災害應變中心，指揮官可在災害應變範圍內劃定警戒區域，限制或禁止人民進入或命其離去。若有人因違反規定而遭遇危難，並由災害應變中心拯救，各級政府需就搜救費用以書面形式要求獲救者繳納。

