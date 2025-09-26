話你知：有法可依 澳門准強撤 台可劃禁區

梁熙倡參考 稱必要時有法可依

澳門《民防法律制度》2020年生效，將自然災害突發公共事件劃分為「一般」至「災難」等5個分級。一旦特首刊憲或在傳媒宣布突發公共事件生效，若突發公共事件達第3級「即時預防」或更高級別狀態，當局有權強制撤離生命正受威脅者，以及禁止或限制個人或交通工具在特定範圍內停留或通行等。不服從命令者最高可被判240日罰金或監禁兩年。

至於台灣《災害防救法》第30條，則列明各級政府成立災害應變中心，指揮官可在災害應變範圍內劃定警戒區域，限制或禁止人民進入或命其離去。若有人因違反規定而遭遇危難，並由災害應變中心拯救，各級政府需就搜救費用以書面形式要求獲救者繳納。