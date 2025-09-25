澳門8傷 低窪地區萬戶停電5小時

根據澳門氣象局資料，澳門前日（23日）下午5時發出8號西北風球，昨日凌晨4時改發9號風球，凌晨5時30分改發10號風球，下午4時改發8號東南風球。該局表示，樺加沙昨晚已在廣東陽江市登陸並減弱為颱風，澳門昨晚風力逐漸緩和。

水浸開艇救人 水退出街捉魚

澳門政府周日（21日）為颱風來襲「超前部署」，提醒市民風暴將至，應提前儲備足夠3日飲用的食水等；前日（23日）下午1時起進入「即時預防狀態」，部署應對颱風工作，例如民防行動中心針對低窪地區協助2439人撤離。

不過受風暴潮影響，昨日澳門多區水浸，內港一帶水浸高度曾超過1.5米。澳門海關派出潛水隊，以橡皮艇和水上電單車巡邏，救助市民。另有市民「苦中作樂」，有人在水浸街道開始水退時到街上捉魚。

翻查資料，澳門由1967年至今年4月，風暴潮引起的水浸高度第一至三名依次為2017年「天鴿」、2018年「山竹」及1993年「貝姬」，最高水浸高度介乎1.58至2.38米，樺加沙的最高水浸高度僅次「貝姬」。

至於暫停供電也屬「超前部署」。據澳門電台報道，運輸工務司司長譚偉文周一（22日）已預告，部分低窪地區會因風暴潮出現水浸，當局設應變機制，倘水浸1米或以上，會考慮低窪地區先拉閘斷電。澳電昨日宣布，為保障公眾安全和供電設施，昨早約10時起部分低窪地區暫停供電，昨午2時58分起陸續為受影響人士恢復供電，歷時約5小時。

另外截至昨晚9時，民防行動中心在澳門和離島共錄得252宗事故報告，包括8人因颱風受傷、69宗建築物、燈柱或樹木倒塌報告等。

對於澳門政府的部署，澳門電台引述市民稱2017年「天鴿」吹襲時因時間緊迫，趕不及收拾物品，損失慘重，故認為政府今次提早呼籲，讓市民有充足時間準備。