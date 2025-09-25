停飛涉14萬客 有轟改票受限需另買

國泰航空昨稱，正安排航機回港重新投入服務，但因風暴帶來的大雨和強勁側風仍難預測，航班安排或會短時間內有變，致航班延誤及取消，預計會在數日內逐步恢復，感謝顧客理解。國泰並總結，風暴期間共取消約540班航班，約8.5萬名顧客受影響。

今晨始復飛 機局稱昨續強風

機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏昨稱，基於安全考慮，昨午夜前不會有航班升降，各航空公司航班今早6時起恢復正常，3條跑道將全面運作，料機場全日將處理逾千航班，回復至平日水平。至於為何昨日未能恢復升降，他稱縱改掛3號風球強風仍會持續，側風影響航班升降。

來自美國亞利桑那的Molli受訪時已滯留一晚，本應已飛抵台灣探親，前日抵港後被告知航班延遲，翻查電郵才發現收過打風通知，於候機大廳長椅休息了一夜。她曾擬到附近酒店落腳，因價格太高而折返機場。她自言已73歲，機場休息環境較差，晚上亦冷，感到惱火，但理解機場應對風暴的困難，沒對職員表露憤怒。她曾聯絡航空公司希望改辦最近的航班往台灣，惟被告知最近3日機票均訂滿，最快要到28日。她隨後於購票程式發現有售赴台機票，要再掏約500美元（約3900港元）購票。

明在韓有公務 最早周六始飛

另一旅客Daniel來自俄羅斯，原定今晨由香港飛抵韓國，昨日才從本地朋友口中得知懸掛8號風球，航班取消。他說明日要到當地有公務，需準時抵達，但航空公司稱最早只能改簽27日早上航班。Daniel認為風暴並非旅客過錯，航空公司應安排最早航班。