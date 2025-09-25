「體諒老闆貴租」 七旬店員照做

昨早10號颶風信號生效時，粉嶺華明街市有小食檔如常營業，75歲店員楊先生早上5時已回店，他說體諒老闆每月支付8萬元舖租，繼續營業掙錢是「無辦法」，他住鄰近屋邨，上班不用5分鐘，且小食店處於室內，故願上班。楊先生也不諱言，至中午也只是「一百幾十」生意，但總比不營業好。

工聯會立法會議員陸頌雄昨早到訪天水圍一屋邨商場，連鎖食肆、快餐店及便利店如常營業，工友大多僅獲交通津貼。他說向工人致敬的同時，政府及大眾也應關注及深思這些惡劣天氣下的工作安排，餐飲、零售屬非必要服務，10號風球下僱主仍安排員工上班，未將員工安全放首位，情况不理想。

陸頌雄倡效內地設停工令

據《惡劣天氣及「極端情况」下工作守則》，僱主可訂明惡劣天氣下仍需上班的「指定人員」。陸頌雄重申，隨着惡劣天氣頻繁，政府應盡快修訂守則清晰界定指定人員，讓勞資雙方知所應對。他認為訂明「指定人員」非不可行，如可將警察、消防、醫務、物管、鐵路、航空交通人員等關乎維持社會運作、保障市民安全最基本需要的工種納入其中。

陸又說，政府應在惡劣天氣前更有力地向僱主呼籲，長遠應參考內地設立因應不同情况宣布停工令的制度，以法例保障員工，「不要心存僥倖，要更重視員工安全」。