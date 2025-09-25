跨部門通宵搶修 爭上班前復常

委員會昨晚發稿稱，各政府部門已提早開展全方位善後，據各部門評估，本港各主要道路及公共交通在天文台昨晚8時20分改發3號風球後已可恢復通行，讓市面基本復常。

未如世紀暴雨發「極端情况」

翻查資料，政府只就2023年9月8日的暴雨發布過「極端情况」，指示除必要人員外，僱員應留在原來地點或安全地點，不要啟程上班。該場暴雨造成逾75宗山泥傾瀉及60宗水浸，部分地方一度停電停水，最少兩死逾140傷。今次樺加沙襲港，截至昨晚8時錄得4宗山泥傾瀉報告、22宗水浸報告及1224宗塌樹報告，101人受傷。

港鐵多線遲復 1780道路事故

昨日10號風球下多區有茶餐廳如常營業，粉嶺有快餐店坐滿一半。昨午1時許改掛8號風球後不少市民外出上班。不過港鐵多條路線露天段昨因塌樹需停駛，其中東鐵線大埔墟站至羅湖及落馬洲站，輕鐵景峰站、近大興南站及石排站有塌樹壓毁電纜、架空電纜損壞跳電，重鐵服務至晚上約7時才全線恢復，輕鐵晚上8時後全線恢復。天文台昨晚8時20分改掛3號風球，九巴及龍運、城巴昨晚9時後恢復服務。

路政署稱，8號風球期間已派出近200隊應急隊伍處理塌樹或水浸等道路事故，截至昨傍晚6時接獲約1780宗道路事故報告，大部分已完成跟進，目標今早5時前完成清理。