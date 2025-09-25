明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

跨部門通宵搶修 爭上班前復常

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」襲港過後，本港多區水浸及塌樹，但政府未如2023年9月「世紀暴雨」公布界定為「極端情况」，市民及中小學生、夜校生今日需如常上班上學，僅幼稚園上午班、全日班及部分特殊學校今日停課，幼稚園下午班安排今日公布。特首李家超昨稱，政務司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」正統籌各部門盡快搶修受影響路面及社區設施等，人員會通宵工作，務求今早大部分市民上班前市面可恢復正常運作。

委員會昨晚發稿稱，各政府部門已提早開展全方位善後，據各部門評估，本港各主要道路及公共交通在天文台昨晚8時20分改發3號風球後已可恢復通行，讓市面基本復常。

未如世紀暴雨發「極端情况」

翻查資料，政府只就2023年9月8日的暴雨發布過「極端情况」，指示除必要人員外，僱員應留在原來地點或安全地點，不要啟程上班。該場暴雨造成逾75宗山泥傾瀉及60宗水浸，部分地方一度停電停水，最少兩死逾140傷。今次樺加沙襲港，截至昨晚8時錄得4宗山泥傾瀉報告、22宗水浸報告及1224宗塌樹報告，101人受傷。

港鐵多線遲復 1780道路事故

昨日10號風球下多區有茶餐廳如常營業，粉嶺有快餐店坐滿一半。昨午1時許改掛8號風球後不少市民外出上班。不過港鐵多條路線露天段昨因塌樹需停駛，其中東鐵線大埔墟站至羅湖及落馬洲站，輕鐵景峰站、近大興南站及石排站有塌樹壓毁電纜、架空電纜損壞跳電，重鐵服務至晚上約7時才全線恢復，輕鐵晚上8時後全線恢復。天文台昨晚8時20分改掛3號風球，九巴及龍運、城巴昨晚9時後恢復服務。

路政署稱，8號風球期間已派出近200隊應急隊伍處理塌樹或水浸等道路事故，截至昨傍晚6時接獲約1780宗道路事故報告，大部分已完成跟進，目標今早5時前完成清理。

相關字詞﹕應對極端天氣督導委員會 停課 塌樹 水浸 樺加沙

上 / 下一篇新聞