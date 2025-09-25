明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

墮海母子脫危 救人船家：危急但要即做

【明報專訊】前日超強颱風「樺加沙」襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪時38歲母與5歲子被湧浪捲走、40歲父落海救人同告遇溺，幸獲經過艇家及消防救起，3人一度留醫深切治療部，至昨晚母子情况嚴重，父則情况穩定。救人船家接受內地傳媒訪問時憶述過程危急，但「救人要即刻去做」。

救人者為漁民父子

《羊城晚報》及《新快報》報道，前日救起墮海母子的兩名船家為港澳流動漁民。綜合內媒報道，兩人為梁北喜、梁浩賢兩父子，當時駕小艇運送輪胎為漁船準備防風加固工作，其間聽到呼叫聲，連忙前往救人。

《深視新聞》透過電話訪問梁北喜，梁以廣東話稱當時有人於防波堤觀浪，「突然之間打一浪上嚟，冲咗佢兩個（母子）落海，父親呢，就跳落海救佢囉！」梁形容當時救人過程危急，「一個（人）揦住兩仔乸，車埋個壆度，叫咗兩個消防員落嚟幫手」。

深圳市港澳流動漁民協會高度讚揚兩父子，稱兩人在險情面前不顧自身安危、挺身而出，將向省協會和深圳市海洋發展局報告表彰二人見義勇為。本報記者當日拍攝到，兩人駕駛的小艇為「深南3133」。

觀浪族續現 男童險被冲走

警方及消防均在facebook呼籲，極端天氣期間如非必要切勿外出甚至冒險追風，應留在安全地方，保護自身安全。不過昨早10號風球生效時，本報記者於南區海怡半島岸邊見到不少人觀浪，其中3名非華裔人士拍照時有巨浪拍上岸，3人瞬即被吞噬，幸有驚無險只跌坐地上。記者所見當時巨浪約3個成年人高，其中一名年輕女子走避時顧着高舉手機，另一女子則護着男童，男童被冲跌後驚慌哭泣。

另外，西環堅尼地城加多近街與堅彌地城新海旁交界亦有一家四口站在岸邊觀浪。網上片段所見，海水冲上岸時水深達成人膝蓋、小童大腿。將軍澳亦有男子不顧風雨站在海邊，海浪一度蓋過其整個人。

相關字詞﹕墮海 樺加沙 觀浪

上 / 下一篇新聞