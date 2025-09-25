清潔工宿伊館接早更 憂沒打風津貼 工會指逼簽新約放棄津貼 康文署：已提外判遵指引

外判商掛斷電話 不回信息

「這裏有很多張櫈，拼埋拼埋都夠6個人睡一晚。」伊館6名清潔工周二（23日）下班後因風未能覓得交通工具回家，在館內度過一晚，昨晨7時繼續上班，並於昨午洗廁所。工人留館達33小時，有工友稱伊館歷史悠久，「肯定有地方漏水、滲水」，「風更」需預備水桶、毛巾並定時巡查以防館內有水窪，工作量多於平日。

工友提到「風更」津貼時嘆氣稱，外判商做法不透明，外判合約寫明打風天上班可獲額外日薪1.5倍的津貼，惟外判商以往只向他們發放日薪0.5倍的津貼，上月更要求簽新合約，放棄暴雨、打風等惡劣天氣津貼。

合約稱倍半津貼 工友收半倍

據政府物流署資料，涉事承辦商「好環境服務有限公司」近年承接21項政府外判清潔服務，除康文署的紅館、伊館、文化博物館等，亦涉飛行服務隊、警務處、懲教署等部門。當中16項外判服務仍在合約期內，涉款逾7.7億元。

康文署回覆查詢稱，已與「好環境」聯繫，提醒其有責任按勞工處指引或守則。勞工處則稱，勞工督察將巡查工作場所，查核僱主是否履行責任。

勞處稱巡查 局方：違約影響競投

財庫局回覆稱，倘承辦商違反合約會受懲處，有可能影響日後競投合約。局方續稱，按採購指引，合約非技術員工須在8號風球或以上時工作，應獲支付不少於工資150%（即50%額外津貼）。

工會指常態 業界信個例

協助工友向勞工處求助的清潔服務業職工會總幹事何靜姍說，外判商「畀唔足」津貼常見，曾有其他外判商「掛兩個鐘就只畀兩個鐘」，而非按合約以日薪計算。

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，清潔公司一般會為「風更」提供交通及額外工作津貼，相信不履約公司為個別例子。

立法會議員林振昇稱，外判商未按合約繳付打風津貼少見，認為政府可加強巡查，「檢查工友的出糧紀錄或問工友實際情况」，並警告違規公司將影響投標機會以增阻嚇。

明報記者