明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

清潔工宿伊館接早更 憂沒打風津貼 工會指逼簽新約放棄津貼 康文署：已提外判遵指引

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」過去兩日逼近本港，部分康文署轄下場館關閉，但有體育館清潔工仍須上班。有灣仔伊利沙伯體育館工友透露，因風暴留館內達33小時，要於座椅度宿。有工友稱外判商試過未按合約繳付相等日薪150%的額外打風津貼，憂今次亦「畀唔足」。有工會表示，該外判商上月曾要求清潔工另簽合約要求放棄打風津貼，促政府介入。康文署回覆查詢稱，已與承辦商聯繫，提醒有責任遵守勞工處指引。勞工處稱將巡查。本報昨致電涉事公司負責人遭掛斷，以信息查詢未獲回覆。

外判商掛斷電話 不回信息

「這裏有很多張櫈，拼埋拼埋都夠6個人睡一晚。」伊館6名清潔工周二（23日）下班後因風未能覓得交通工具回家，在館內度過一晚，昨晨7時繼續上班，並於昨午洗廁所。工人留館達33小時，有工友稱伊館歷史悠久，「肯定有地方漏水、滲水」，「風更」需預備水桶、毛巾並定時巡查以防館內有水窪，工作量多於平日。

工友提到「風更」津貼時嘆氣稱，外判商做法不透明，外判合約寫明打風天上班可獲額外日薪1.5倍的津貼，惟外判商以往只向他們發放日薪0.5倍的津貼，上月更要求簽新合約，放棄暴雨、打風等惡劣天氣津貼。

合約稱倍半津貼 工友收半倍

據政府物流署資料，涉事承辦商「好環境服務有限公司」近年承接21項政府外判清潔服務，除康文署的紅館、伊館、文化博物館等，亦涉飛行服務隊、警務處、懲教署等部門。當中16項外判服務仍在合約期內，涉款逾7.7億元。

康文署回覆查詢稱，已與「好環境」聯繫，提醒其有責任按勞工處指引或守則。勞工處則稱，勞工督察將巡查工作場所，查核僱主是否履行責任。

勞處稱巡查 局方：違約影響競投

財庫局回覆稱，倘承辦商違反合約會受懲處，有可能影響日後競投合約。局方續稱，按採購指引，合約非技術員工須在8號風球或以上時工作，應獲支付不少於工資150%（即50%額外津貼）。

工會指常態 業界信個例

協助工友向勞工處求助的清潔服務業職工會總幹事何靜姍說，外判商「畀唔足」津貼常見，曾有其他外判商「掛兩個鐘就只畀兩個鐘」，而非按合約以日薪計算。

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，清潔公司一般會為「風更」提供交通及額外工作津貼，相信不履約公司為個別例子。

立法會議員林振昇稱，外判商未按合約繳付打風津貼少見，認為政府可加強巡查，「檢查工友的出糧紀錄或問工友實際情况」，並警告違規公司將影響投標機會以增阻嚇。

明報記者

相關字詞﹕外判商 超強颱風 清潔工 極端天氣 10號風球 樺加沙

上 / 下一篇新聞