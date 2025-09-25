明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

浪淹將軍澳海濱長廊 餐廳料損失400萬停業一月

【明報專訊】「樺加沙」襲港期間多處水浸及塌樹，臨海的將軍澳海濱長廊亦難逃一劫，3間向海餐廳即使在店外堆砌沙包，仍不敵越堤浪，海水衝開店門湧入店，瞬間推倒所有桌椅並淹浸全店。其中一間餐廳「MAKAN MAKAN」的負責人Mohamed Hegazy向本報表示，海水冲毁所有餐桌，甚至湧入廚房，估計損失400萬至450萬元，至少要停業一個月才可重新營業。

沙包擋水板不敵越堤浪 餐桌全毁

據網上流傳其中一間餐廳的閉路電視片段顯示，約於昨晨6時08分，餐廳玻璃門外不斷有海水拍打「門腳」，突然有一大浪湧至，玻璃門應聲被衝開，海水瞬間湧入店內。本報記者昨日到場觀察，發現3間向海餐廳均有做防風措施，包括在店外堆砌沙包、在玻璃貼上膠紙等，但仍遭破壞，店內一片狼藉，滿地泥濘，地面仍有積水；店外堆滿遭海水冲走的餐桌及單車等雜物。昨午5時半，有4名清潔工人陸續到來替商戶清理門外雜物，並搬走擋水板。

Mohamed Hegazy表示，他有在店門外堆沙包及安裝擋水板，及為玻璃貼上膠紙，惟透過店內閉路電視片段發現，海水把餐桌冲毁，甚至湧入廚房，料損失400萬至450萬元，至少要停業一個月才可再營業。他認為，政府或相關機構可提供更多保護措施，而非在店外只設簡單防護。

毗鄰的將軍澳南公園同樣遭樺加沙大肆破壞，公園外大量水馬被強風吹倒，公園內不少植物連根拔起倒塌行人路，兒童遊樂場滿地泥濘。至於受影響餐廳對出的行人隧道亦遭淹沒，有樹木倒在隧道內。

上 / 下一篇新聞