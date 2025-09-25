浪淹將軍澳海濱長廊 餐廳料損失400萬停業一月

沙包擋水板不敵越堤浪 餐桌全毁

據網上流傳其中一間餐廳的閉路電視片段顯示，約於昨晨6時08分，餐廳玻璃門外不斷有海水拍打「門腳」，突然有一大浪湧至，玻璃門應聲被衝開，海水瞬間湧入店內。本報記者昨日到場觀察，發現3間向海餐廳均有做防風措施，包括在店外堆砌沙包、在玻璃貼上膠紙等，但仍遭破壞，店內一片狼藉，滿地泥濘，地面仍有積水；店外堆滿遭海水冲走的餐桌及單車等雜物。昨午5時半，有4名清潔工人陸續到來替商戶清理門外雜物，並搬走擋水板。

Mohamed Hegazy表示，他有在店門外堆沙包及安裝擋水板，及為玻璃貼上膠紙，惟透過店內閉路電視片段發現，海水把餐桌冲毁，甚至湧入廚房，料損失400萬至450萬元，至少要停業一個月才可再營業。他認為，政府或相關機構可提供更多保護措施，而非在店外只設簡單防護。

毗鄰的將軍澳南公園同樣遭樺加沙大肆破壞，公園外大量水馬被強風吹倒，公園內不少植物連根拔起倒塌行人路，兒童遊樂場滿地泥濘。至於受影響餐廳對出的行人隧道亦遭淹沒，有樹木倒在隧道內。