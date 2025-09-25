兩因素致樺加沙風力遜山竹「避一劫」 岑智明：靠近時偏西走 港避風力核心

1946年以來距港最遠10號波

倘偏北移動「後果不堪設想」

樺加沙昨午逐漸遠離本港，岑智明於社交媒體發文稱「香港又避過一劫」。他接受本報訪問時分析指出，有兩大因素令香港避過一劫，一是樺加沙靠近香港時採取較偏西方向移動，最接近本港距離約120公里；其次，本港位於風暴的「核心外圍」，因此風力不及山竹襲港時。他說，若樺加沙掠過本港時採取偏北路線移動，與本港距離會減至數十公里，破壞力將較山竹更強，「後果不堪設想」。

天文台昨發表《天氣隨筆》，亦指樺加沙在香港以南掠過時採略為偏西路徑，其眼壁最大風力的區域與香港擦身而過，沒有出現最壞情况，否則破壞程度可能更嚴重。天文台指出，樺加沙吹襲期間，本港多處地區受暴風至颶風影響，整體風力與2017年「天鴿」、2023年「蘇拉」及今年的「韋帕」相若，但較2018年「山竹」弱。

樺加沙在進入南海後結構仍完整、環流相當廣闊及風眼渾圓清晰，其中心附近最高持續風速約每小時230公里，是2025年至今西北太平洋及南海區域最強熱帶氣旋，亦是天文台自1950年有紀錄以來南海區域第二強的熱帶氣旋，與2023年「蘇拉」和2024年「摩羯」並列。

天文台於昨日凌晨2時40分發出10號颶風信號，是繼颱風「韋帕」後今年第二度發出10號波，平了1964年一年兩發10號信號的紀錄。隨着樺加沙遠離本港，天文台昨午1時20分改發8號波，並於晚上8時20分改發3號強風信號，天文台預料至少維持至今早7時。