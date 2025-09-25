明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

越堤浪威脅增 臨海設施不勝防 浪打酒店船撞岸 林超英：宜檢討緩解措施「防線內移」

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」橫掃香港，天文台昨日發出10號颶風信號逾10小時，其間引發風暴潮及「越堤浪」，導致多區水浸或衝擊沿岸設施，其中南區富麗敦海洋公園酒店、將軍澳海濱長廊多間臨海餐廳遭越堤浪冲毁玻璃及大門，大量海水湧入店內造成嚴重破壞。天文台前台長林超英稱，氣候變化下未來海水水位會持續上升，本港沿岸出現越堤浪的範圍將愈來愈大，認為不但要檢討現有改善工程是否有效，亦要配合城市規劃，避免在海旁興建容納大量人口的設施。

維港水位3.4米 接近「天鴿」襲港

天文台於昨午1時20分改發8號東南烈風或暴風信號，於晚上8時20分改發3號強風信號。天文台昨發表《天氣隨筆》指出，「樺加沙」襲港期間多區水位較正常潮位高，其中維港水位昨早升至約3.4米，接近2017年「天鴿」襲港時水位。其強勁風力亦引發越堤浪，導致沿岸地區多處水浸，如沙田城門河及杏花邨海旁等。

酒店遭浪破門冲跌人 紅磡8船走錨撞岸

位處低窪臨海地段的富麗敦海洋公園酒店，昨風暴期間大堂多塊玻璃門被海水冲至爆裂，海水不斷湧入大堂，網上片段可見，當時身處大堂的人員被突如其來的海水冲至失衡跌倒，其間有人大叫「走呀」；另一片段見到當時風勢強勁，捲起的浪與大門高度相若，事後玻璃碎片散落一地，室內盆栽擺設倒地，一片狼藉，室外有牆身物料損毁變形。酒店所屬信和集團稱，風暴期間無賓客或員工受傷報告，酒店已加派人手，全力應對風暴帶來的影響。

2018年遭超強颱風「山竹」重創的將軍澳海濱長廊，雖然政府已預先擺設沙包及水馬，但仍被強風吹散，臨海餐廳被海浪冲開大門，海水湧入推倒店內桌椅（見另稿）。另有網上流傳影片顯示，長洲東灣整片沙灘及岸上民房不斷遭巨浪冲擊拍打，儼如海嘯。此外，紅磡海逸豪園對開海面昨凌晨有8艘船包括5艘躉船因走錨而撞岸，部分船上天秤倒下。

22宗水浸 部分非黑點

截至昨晚8時政府共確認22宗水浸，當中大部分是日前政府評估在風暴期間會嚴重水浸的地點，包括大澳、嘉和里及鯉魚門等，但不少未被納入名單的地點亦現水浸，包括屯門龍鼓灘路、沙頭角中英街等。

為應對海平面上升及風暴潮引致海水淹浸沿岸地區風險，政府於2021年完成研究，識別了26個沿岸低窪或當風住宅地區，並制定改善工程和管理措施，相關改善工程2022年起陸續推展，當中16區已完成。翻查資料，該16區中，昨發生水浸的海怡半島，沿岸改善措施已完成；將軍澳海濱公園亦榜上有名，當區會加設擋水設施。

林倡避沿岸低窪地發展 工程師：民間可自行採措施

天文台前台長林超英稱，富麗敦酒店及將軍澳餐廳雖已加固玻璃門，但仍被海浪冲破，兩宗事故均由越堤浪造成。他解釋，風暴潮令海水水位上升，加上湧浪抵達岸邊被阻，後至湧浪會越過前浪，形成越堤浪，「即是『水疊水』，令海浪升高，越過海堤進入內陸，若建築物太接近岸邊，緩衝距離不足，（浪）就會冲破門進入設施內部，造成嚴重損毁」。

林超英說，政府雖有研究並識別沿岸低窪地區，但仍應不時檢討緩解措施是否可應對日益嚴峻的極端天氣；他稱應對極端天氣需規劃部門配合，例如將海岸防線向內陸移動，甚至不應批准沿岸低窪地區發展。

香港工程師學會前會長卜國明認為，政府有適時檢討工程設計及雨水排放標準，並已識別有潛在風險地點，推行緩解措施，例如加高海堤、加設擋水板等，但民間亦可自行採取適應措施，舉例在政府識別的26個地區名單內雖未有包括富麗敦酒店，但酒店方面亦可採取措施，如可垂直豎立多塊長木板擋在大門玻璃前，已可加強抵擋海浪衝擊力。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞