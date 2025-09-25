越堤浪威脅增 臨海設施不勝防 浪打酒店船撞岸 林超英：宜檢討緩解措施「防線內移」

維港水位3.4米 接近「天鴿」襲港

天文台於昨午1時20分改發8號東南烈風或暴風信號，於晚上8時20分改發3號強風信號。天文台昨發表《天氣隨筆》指出，「樺加沙」襲港期間多區水位較正常潮位高，其中維港水位昨早升至約3.4米，接近2017年「天鴿」襲港時水位。其強勁風力亦引發越堤浪，導致沿岸地區多處水浸，如沙田城門河及杏花邨海旁等。

酒店遭浪破門冲跌人 紅磡8船走錨撞岸

位處低窪臨海地段的富麗敦海洋公園酒店，昨風暴期間大堂多塊玻璃門被海水冲至爆裂，海水不斷湧入大堂，網上片段可見，當時身處大堂的人員被突如其來的海水冲至失衡跌倒，其間有人大叫「走呀」；另一片段見到當時風勢強勁，捲起的浪與大門高度相若，事後玻璃碎片散落一地，室內盆栽擺設倒地，一片狼藉，室外有牆身物料損毁變形。酒店所屬信和集團稱，風暴期間無賓客或員工受傷報告，酒店已加派人手，全力應對風暴帶來的影響。

2018年遭超強颱風「山竹」重創的將軍澳海濱長廊，雖然政府已預先擺設沙包及水馬，但仍被強風吹散，臨海餐廳被海浪冲開大門，海水湧入推倒店內桌椅（見另稿）。另有網上流傳影片顯示，長洲東灣整片沙灘及岸上民房不斷遭巨浪冲擊拍打，儼如海嘯。此外，紅磡海逸豪園對開海面昨凌晨有8艘船包括5艘躉船因走錨而撞岸，部分船上天秤倒下。

22宗水浸 部分非黑點

截至昨晚8時政府共確認22宗水浸，當中大部分是日前政府評估在風暴期間會嚴重水浸的地點，包括大澳、嘉和里及鯉魚門等，但不少未被納入名單的地點亦現水浸，包括屯門龍鼓灘路、沙頭角中英街等。

為應對海平面上升及風暴潮引致海水淹浸沿岸地區風險，政府於2021年完成研究，識別了26個沿岸低窪或當風住宅地區，並制定改善工程和管理措施，相關改善工程2022年起陸續推展，當中16區已完成。翻查資料，該16區中，昨發生水浸的海怡半島，沿岸改善措施已完成；將軍澳海濱公園亦榜上有名，當區會加設擋水設施。

林倡避沿岸低窪地發展 工程師：民間可自行採措施

天文台前台長林超英稱，富麗敦酒店及將軍澳餐廳雖已加固玻璃門，但仍被海浪冲破，兩宗事故均由越堤浪造成。他解釋，風暴潮令海水水位上升，加上湧浪抵達岸邊被阻，後至湧浪會越過前浪，形成越堤浪，「即是『水疊水』，令海浪升高，越過海堤進入內陸，若建築物太接近岸邊，緩衝距離不足，（浪）就會冲破門進入設施內部，造成嚴重損毁」。

林超英說，政府雖有研究並識別沿岸低窪地區，但仍應不時檢討緩解措施是否可應對日益嚴峻的極端天氣；他稱應對極端天氣需規劃部門配合，例如將海岸防線向內陸移動，甚至不應批准沿岸低窪地區發展。

香港工程師學會前會長卜國明認為，政府有適時檢討工程設計及雨水排放標準，並已識別有潛在風險地點，推行緩解措施，例如加高海堤、加設擋水板等，但民間亦可自行採取適應措施，舉例在政府識別的26個地區名單內雖未有包括富麗敦酒店，但酒店方面亦可採取措施，如可垂直豎立多塊長木板擋在大門玻璃前，已可加強抵擋海浪衝擊力。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676