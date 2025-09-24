明報新聞網
要聞

「阿棍屋」號召 4日60家庭暫託逾百貓狗

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」來襲，收容逾200隻流浪動物的「阿棍屋」過去面對極端天氣時曾水浸。本報記者昨午到訪，場內只剩約30隻動物。創辦人Ivy表示，上周起不少市民響應號召到場暫託大部分貓狗，中心亦提早以最壞打算做好防災措施，「做多咗，好過唔安全」。

「阿棍屋」位於元朗八鄉，周邊被樹林及貨倉包圍，屬該地段低窪處，目前收容貓、狗、龜、鳥、羊及鴯鶓等。Ivy說，以往面對極端天氣，會視乎情况將低地的小型犬移至高地，但今次樺加沙威力被外界喻為「山竹2.0」，憶述2018年超強颱風「山竹」襲港時，中心曾水浸及有建築物倒塌，故上周起做準備，包括將小型犬集中安置於高地、設施及動物住處以膠板墊高及安裝水泵等。她又說，近60個家庭在4日內響應號召，到中心接走並暫託逾百隻貓狗，現時場內只餘有特殊照顧需要的動物，自己與職員、義工在颱風期間將留守中心照顧。

Ivy續稱，地點的先天問題令中心每次面對暴雨只能「硬食」，附近倉庫建成後，更因將有吸水作用的泥土變為英泥地，令雨水「瀑布式」流向中心；雖曾聯絡渠務署商討能否展開防洪或渠道工程，但工程涉及其他業權，終令水浸問題一直無法解決。

被問到會否考慮搬遷，Ivy慨嘆香港甚少地點能容納眾多動物，「搬得去邊？」；現址交通方便，鄰近大欖隧道，亦有小巴直達港鐵站或市中心，方便日常購買物資照顧動物，故未有搬遷的打算。

