5的士車隊兩停服務 續報價3隊無人接單

網約車略跌價 Amigo加七成

本報記者昨在8號風球前後約一小時（下午約1時20分及下午約3時20分），嘗試從各網約平台由黃大仙中心召車往柴灣工業城，觀察行程報價變化，發現Uber、BigBoss Taxi、滴滴、大黃蜂收費未見有上升，反略下調。Uber網約車「UberX」車型的報價由約212元跌至約189元、的士報價由約185元減至約175元；BigBoss Taxi、大黃蜂，以及滴滴網約車和的士收費亦減約5至10元。

Amigo車隊報價則升，「Ordinary（4座）及「 Large（6座）」車型收費分別由約217元及226元，增加七成至約371元及380元。輪椅車型報價則維持約326元。不過，4座車型及輪椅車型在8號風球前後均顯示附近無車，僅6座車型提供預計上車時間。網約的士平台「飛的」則在8號風球前後均維持報價198元。

TADA高德地圖停服務

至於暫停服務叫車平台，星群於應用程式說明「下單時間為八號風球懸掛期間，因此無法預約」；TADA指「為保障乘客及司機安全，現正暫停服務，服務將於天氣回復正常後恢復」；高德地圖稱「應運營政策要求，當時區域運營服務暫時關閉」。JOIE樂行表示「八號或以上風球生效時，的士服務會暫停」。 Uber雖仍運作，但在應用程式呼籲市民「盡量避免不必要外出」，又稱「車輛供應可能較少，敬請見諒」。