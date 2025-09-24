明報新聞網
要聞

一年兩掛10號波 上次相隔一甲子

【明報專訊】颶風圈半徑最少達120公里的超強颱風「樺加沙」昨日靠近廣東沿岸，天文台預測會維持超強颱風強度，今早最接近珠江口，於本港以南約100公里範圍內掠過，颶風區逐漸接近本港，今早很大可能發出10號颶風信號，將為今年第二次懸掛10號風球，亦是自1964年以來第二次一年內兩度發出最高熱帶氣旋信號。天文台預測今日轉吹東至東南風，部分昨日原受地形屏蔽的地方或暴露於風勢猛烈環境，提醒市民要警覺。

澳門氣象局昨午5時改發8號風球後，亦預警今日清晨改發9及10號風球的機率甚高。

水位料下午初時最高

截至昨晚8時，當局收到5宗塌樹、1宗山泥傾瀉報告，至晚上10時未有水浸報告。天文台預測今日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面海岸尤其顯著，意味今日全日大部分時間或維持8號或以上熱帶氣旋信號。

受顯著風暴潮影響，天文台預測今日本港沿岸水位上升約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並於早上較後時間至下午初時最高，屆時沿岸水位可能與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相若。

中心120公里外錄颶風

天文台昨於社交媒體發帖稱，昨早與政府飛行服務隊合作，在樺加沙西北方上空投放下投式探空儀，並在距離其中心遠至120公里處，錄得時速達135公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武稱，樺加沙今早最接近香港時風速會顯著增強，形容是數十年來最強颱風，較山竹及天鴿還強。

樺加沙風未到浪先到，昨早樺加沙與香港距離逾400公里，但其帶來的湧浪已影響華南沿岸，杏花邨對出海面不時有湧浪拍岸，下午一度有逾百人在岸邊追風觀浪。入夜後大浪不停拍打岸邊，海水淹浸近岸行人路。昨晚大老山及橫瀾島最高陣風曾分別錄得暴風及烈風級數。

戰後至今，未計今次樺加沙，天文台共發18次10號颶風信號，對上一次於一年內兩次發出10號信號是1964年9月及10月，分別為露比及黛蒂。

