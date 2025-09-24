舉家觀浪 母子被捲走危殆 父救人同遇溺 政府籲遠離岸邊多人仍聚集

樺加沙今早最近 料掛10號

昨午3時25分，警方接報柴灣嘉業街60號平治柴灣品牌中心對開海邊有兩人疑被海浪捲走墮海，一名男子落海救人。消防約5分鐘後到場，發現一男一女及一小童遇溺。消防到場時，女子及小童已被經過的艇家救起，男子其後由消防救上舢板。

艇家經過救起 父情况嚴重

消防處副消防總長（機構策略）霍振明稱，由於海面與岸邊高度差約兩米，且海面情况不穩，救援人員登上舢板，首先將小童移到岸上施行心肺復蘇法，又用AED機器協助急救，之後再將男女事主移到船上急救，前後花約10多分鐘安排傷者上岸。

警方初步調查顯示，38歲姓李女子與5歲兒子當時在防波堤觀浪，被大浪捲走，40歲姓甄父親跳落海救人，3人先後獲救，母子昏迷送院，父親則清醒，3人均一度留醫深切治療部。據悉，當時夫婦還有一名9歲女兒在場，她在岸邊沒有受傷，其後登上警車送往東區醫院。現場附近停泊一輛白色奧迪私家車，相信屬於涉案家庭。

目擊者呼叫 事主女兒岸上痛哭

目擊者陳先生說，當時見海浪捲走事主，他和其他觀浪者大聲呼叫，附近艇家聞悉後救人。他說當時見到男子跳落海救人，一名女童在岸上驚慌痛哭。另一目擊者稱當時聽到女童不停問「爸爸媽媽有無事啊？」

網上片段所見，事發前數小時，平治柴灣品牌中心對開不斷有大浪拍打上岸，大廈停車場水浸。

警方柴灣分區指揮官趙慧明呼籲市民切勿追風逐浪，稱不但危害自身安全，亦危害緊急服務執行人員及救護人員安危，如有人不聽從指示，警方會採取相應行動。被問警方會否針對不聽勸告的市民嚴厲執法，趙說會因應危險情况，會先將市民移離危險地方，而今次事件以救人為先，警方稍後會再跟進。

