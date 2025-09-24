明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

舉家觀浪 母子被捲走危殆 父救人同遇溺 政府籲遠離岸邊多人仍聚集

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台昨午2時20分發出8號西北烈風或暴風信號熱帶氣旋警告，今日凌晨1時40分改掛9號風球，預料今日上午最接近香港，很大可能發出10號颶風信號。昨日8號風球懸掛後，政府發特別報告呼籲市民遠離岸邊，不足一小時後，一家四口在柴灣嘉業街海邊觀浪時，38歲母親與5歲兒子在防波堤被湧浪捲走，40歲父親落海救人，同告遇溺，幸及時獲經過艇家及消防救起，母子昏迷送院，情况同為危殆，父親則情况嚴重。警方及民安隊事後在各區海濱勸喻市民返回安全位置，但事發地點毗鄰的杏花邨昨晚仍有不少人聚集觀浪。

樺加沙今早最近 料掛10號

昨午3時25分，警方接報柴灣嘉業街60號平治柴灣品牌中心對開海邊有兩人疑被海浪捲走墮海，一名男子落海救人。消防約5分鐘後到場，發現一男一女及一小童遇溺。消防到場時，女子及小童已被經過的艇家救起，男子其後由消防救上舢板。

艇家經過救起 父情况嚴重

消防處副消防總長（機構策略）霍振明稱，由於海面與岸邊高度差約兩米，且海面情况不穩，救援人員登上舢板，首先將小童移到岸上施行心肺復蘇法，又用AED機器協助急救，之後再將男女事主移到船上急救，前後花約10多分鐘安排傷者上岸。

警方初步調查顯示，38歲姓李女子與5歲兒子當時在防波堤觀浪，被大浪捲走，40歲姓甄父親跳落海救人，3人先後獲救，母子昏迷送院，父親則清醒，3人均一度留醫深切治療部。據悉，當時夫婦還有一名9歲女兒在場，她在岸邊沒有受傷，其後登上警車送往東區醫院。現場附近停泊一輛白色奧迪私家車，相信屬於涉案家庭。

目擊者呼叫 事主女兒岸上痛哭

目擊者陳先生說，當時見海浪捲走事主，他和其他觀浪者大聲呼叫，附近艇家聞悉後救人。他說當時見到男子跳落海救人，一名女童在岸上驚慌痛哭。另一目擊者稱當時聽到女童不停問「爸爸媽媽有無事啊？」

網上片段所見，事發前數小時，平治柴灣品牌中心對開不斷有大浪拍打上岸，大廈停車場水浸。

警方柴灣分區指揮官趙慧明呼籲市民切勿追風逐浪，稱不但危害自身安全，亦危害緊急服務執行人員及救護人員安危，如有人不聽從指示，警方會採取相應行動。被問警方會否針對不聽勸告的市民嚴厲執法，趙說會因應危險情况，會先將市民移離危險地方，而今次事件以救人為先，警方稍後會再跟進。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞