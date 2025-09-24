明報新聞網
要聞

粵進最高應急級別 深圳封高速停地鐵

【明報專訊】中央氣象台預計「樺加沙」今午到晚上在廣東珠海到湛江一帶沿海登陸；登陸時為颱風級或強颱風級，風力13至15級，風速‌每小時144至172公里。廣東省政府昨緊急決定，全省進入最高級別防風1級應急響應狀態，並發布防禦工作的緊急動員令。廣州及深圳決定發布「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）通知，深圳從昨晚8時起關閉全市高速公路。

自然資源部昨晨針對廣東海洋災害應急響應提升至最高的1級。自然資源部指此次風暴潮影響範圍廣，廣東珠三角等沿海低窪地區海水倒灌風險高，提醒當地提前採取有效應對措施；國家海洋預報台發布海浪紅色警報；廣東近岸海域將現4至7米巨浪到狂浪，提醒沿海各單位提前採取防浪避浪措施。

廣東省防總昨早10時將防風應急響應提升為最高級別的1級。省政府同時發緊急動員令，要求各級政府、各單位切實做好颱風防禦工作。省委書記黃坤明主持召開視頻會議部署防風工作，指樺加沙已帶來廣泛風雨影響，隨着颱風中心逼近，防禦形勢嚴峻緊迫，全省各地各部門要努力把災害損失降到最低。

市民搶購肉菜 政府稱庫存足毋須盲囤

周二起廣東不少市民開始搶購蔬菜、肉類，網圖顯示多家超市肉菜被搶購一空。深圳市有關負責人稱，目前全市生活必需品庫存充足、供應渠道暢通、價格總體平穩，完全能滿足市民需求，毋須盲目囤貨。

廣州和深圳市昨發布實行「五停」通知，深圳市昨晚8時起，全市高速公路實施臨時交通管制，全市所有高速公路關閉，深圳地鐵全線網昨午提前結束營運。

截至昨午，包括江門、中山、東莞、珠海、惠州、湛江、陽江、茂名、潮州、佛山、廣州和深圳等廣東12市宣布「五停」。海南海口今亦決定「五停」。

相關字詞﹕颱風 廣東 停工停課 五停 樺加沙

