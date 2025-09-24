風暴前夕屯門酒樓仍排長龍 街市菜檔午後減價促銷

裝修工讚提早預告 呻勞工指引無打風假

昨午屯門有商場人流暢旺，麵包店逾20人排隊付款，戲院有個別市民購票；不少食肆需排隊等候入座，其中位於屯門市廣場的酒樓「名點屋」滿座，門外見人龍。

食客彭太稱，人流較平日多，需排隊等候入座，未見酒樓因打風而加價。她說就讀中五兒子昨雖停課，但昨早及下午仍需上網課，故趁午膳時間帶兒子飲茶，其後趕回家；又透露已提早儲水、準備電池與電筒等，以免供水、照明受風暴影響。

從事裝修行業的陳先生昨日例休，趁放假與父母飲茶。陳讚天文台提早預告何時改發8號風球，讓大家做好防風措施，但認為現時勞工指引沒強制要求僱員打風必須休假，只建議僱主安排僱員盡早收工，未能確保僱員人身安全，又說政府應宣布停工。

另外，屯門新墟街市昨早約10時起人頭湧湧。八旬楊女士表示，前日早上街市太多人，「迫都迫唔入，慘過年三十晚買餸」，昨早人流較前日早上少三分之二。她說，前日菜價一斤30元，昨早菜價回落，與平日相若。市民李小姐稱，不少檔販預計8號風球後人流減，而蔬菜、海鮮不能過夜，故昨午1時許開始減價促銷，如50元兩斤花甲。