要聞

李家超視察部門 籲市民守望相助

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」吹襲本港，特首李家超昨分別到渠務署緊急事故控制中心及南昌社區中心的臨時庇護中心，視察不同部門應對颱風措施。他稱政府各部門會致力保障市民的生命財產及公共安全，盡力減低風暴帶來的威脅和影響，呼籲全港市民保持警覺，確保自身及家人安全之餘，發揮守望相助精神。中聯辦主任周霽昨到杏花邨了解防風準備工作，被問會否擔心今次颱風威力，周相信特區政府一定能處理好。

周霽巡視杏花邨：信政府處理好防風

李家超昨於facebook發文表示，他昨早於發展局長甯漢豪及渠務署長莫永昌陪同下，到渠務署位於長沙灣的緊急事故控制中心，了解排水機械人「龍吸水」操作隊伍成員及緊急應變隊伍成員如何使用機械人和個人防護裝備，以及清理渠道的流程等。他亦聽取中心人員介紹中心運作流程及人工智能（AI）水浸監察系統的操作情况。

李提到，渠務署出動200隊緊急應變隊伍隨時候命，在8號烈風或暴風信號發出前，已啟動60隊在市面巡邏和戒備。及後，他在民青局長麥美娟及民政總署長杜潔麗陪同下到南昌社區中心，視察提早開放的南昌臨時庇護中心。他呼籲全港市民保持警覺，確保自身及家人安全之餘，行有餘力時亦可多關心長者及有需要的鄰里，發揮守望相助精神。

周霽昨於副民青局副局長梁宏正一起，到杏花邨了解防風準備工作。被問及會否擔心今次颱風的威力，周霽稱相信特區政府一定能處理好。

