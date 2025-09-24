李家超視察部門 籲市民守望相助

周霽巡視杏花邨：信政府處理好防風

李家超昨於facebook發文表示，他昨早於發展局長甯漢豪及渠務署長莫永昌陪同下，到渠務署位於長沙灣的緊急事故控制中心，了解排水機械人「龍吸水」操作隊伍成員及緊急應變隊伍成員如何使用機械人和個人防護裝備，以及清理渠道的流程等。他亦聽取中心人員介紹中心運作流程及人工智能（AI）水浸監察系統的操作情况。

李提到，渠務署出動200隊緊急應變隊伍隨時候命，在8號烈風或暴風信號發出前，已啟動60隊在市面巡邏和戒備。及後，他在民青局長麥美娟及民政總署長杜潔麗陪同下到南昌社區中心，視察提早開放的南昌臨時庇護中心。他呼籲全港市民保持警覺，確保自身及家人安全之餘，行有餘力時亦可多關心長者及有需要的鄰里，發揮守望相助精神。

周霽昨於副民青局副局長梁宏正一起，到杏花邨了解防風準備工作。被問及會否擔心今次颱風的威力，周霽稱相信特區政府一定能處理好。